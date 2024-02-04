https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html

Россиянин установил новый рекорд по суммарному времени пребывания в космосе

Россиянин установил новый рекорд по суммарному времени пребывания в космосе - РИА Новости, 04.02.2024

Россиянин установил новый рекорд по суммарному времени пребывания в космосе

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщается в Telegram-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T11:55

2024-02-04T11:55

2024-02-04T12:29

наука

космос - риа наука

олег кононенко

николай чуб

геннадий падалка

роскосмос

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский космонавт Олег Кононенко установил новый рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе, сообщается в Telegram-канале "Роскосмоса". В 11 часов 30 минут 8 секунд по московскому времени 4 февраля Кононенко стал человеком, который больше всех провел времени в космосе."Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд", — говорится в публикации.Сейчас Кононенко совершает уже пятый полет на Международную космическую станцию (первый раз он отправился туда в 2008 году). Все остальные действующие космонавты российского отряда летали не более трех раз. Кононенко прилетел на МКС 15 сентября 2023 года на корабле "Союз МС-24" вместе с россиянином Николаем Чубом и американкой Лорал О'Хара. Американская астронавтка вернется на Землю весной этого года вместе с Олегом Новицким и белорусской космонавткой Мариной Василевской. Экспедиция Кононенко и Чуба продлится еще полгода. Вернуться он должен 23 сентября на "Союзе МС-25". За это время Кононенко успеет стать первым космонавтом, который проведет на орбите более тысячи дней. Как отметили в "Роскосмосе", этот рубеж он преодолеет в 00:00:10 мск 5 июня. А в целом по возвращении на Землю его налет достигнет 1110 дней. Полет Кононенко и Чуба станет уже четвертым годовым за время существования МКС. В 2015-2016 годах экспериментальная миссия космонавта Михаила Корниенко и астронавта Скотта Келли продолжалась 340 дней. Российский космонавт Петр Дубров вместе с американцем Марком Ванде Хаем пробыли на станции 355 суток в 2021-2022 годах. Пока еще рекордная для МКС экспедиция длилась 371 сутки. Россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио, прибывшие в сентябре 2022 года, были вынуждены задержаться на полгода из-за разгерметизации контура охлаждения в их корабле "Союз МС-22" и дождаться следующего "Союза МС-23".

https://ria.ru/20240125/putin-1923521057.html

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

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космос - риа наука, олег кононенко, николай чуб, геннадий падалка , роскосмос, россия