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Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
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09:26 04.02.2024 (обновлено: 09:43 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/kndr-1925294901.html
Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове
Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024
Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T09:26
2024-02-04T09:43
в мире
россия
кндр (северная корея)
сша
южная корея
андрей руденко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове, отметив, что главным ее источником является провокационная политика США, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе. Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона, который в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Акцентировано, что нормализации обстановки будет способствовать незамедлительное прекращение США и их союзниками своей опасной военной активности и возвращение к совместному поиску политико-дипломатического решения существующих проблем", - подчеркнули в российском МИД.Российская сторона заявила о твердом намерении продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе, указали в дипведомстве.
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в мире, россия, кндр (северная корея), сша, южная корея, андрей руденко
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), США, Южная Корея, Андрей Руденко
Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове

Руденко высказал опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове, отметив, что главным ее источником является провокационная политика США, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«
"С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе. Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона, который в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Акцентировано, что нормализации обстановки будет способствовать незамедлительное прекращение США и их союзниками своей опасной военной активности и возвращение к совместному поиску политико-дипломатического решения существующих проблем", - подчеркнули в российском МИД.
Российская сторона заявила о твердом намерении продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе, указали в дипведомстве.
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В миреРоссияКНДР (Северная Корея)СШАЮжная КореяАндрей Руденко
 
 
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