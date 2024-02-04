https://ria.ru/20240204/kndr-1925294901.html

Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове

Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове - РИА Новости, 04.02.2024

Россия выразила опасения из-за эскалации ситуации на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T09:26

2024-02-04T09:26

2024-02-04T09:43

в мире

россия

кндр (северная корея)

сша

южная корея

андрей руденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко на встрече с коллегами из Южной Кореи в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией на Корейском полуострове, отметив, что главным ее источником является провокационная политика США, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе. Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона, который в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере", - говорится в сообщении на сайте ведомства."Акцентировано, что нормализации обстановки будет способствовать незамедлительное прекращение США и их союзниками своей опасной военной активности и возвращение к совместному поиску политико-дипломатического решения существующих проблем", - подчеркнули в российском МИД.Российская сторона заявила о твердом намерении продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе, указали в дипведомстве.

https://ria.ru/20240203/kndr-1925155632.html

россия

кндр (северная корея)

сша

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, кндр (северная корея), сша, южная корея, андрей руденко