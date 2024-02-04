https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки

Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки - РИА Новости, 04.02.2024

Кинолог рассказал, от чего зависит поведение собаки

Поведение собаки зависит от ее воспитания и породы, а не от размера, поэтому не стоит заводить маленьких собак в надежде на то, что им не понадобится... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T03:03

2024-02-04T03:03

2024-02-04T12:48

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поведение собаки зависит от ее воспитания и породы, а не от размера, поэтому не стоит заводить маленьких собак в надежде на то, что им не понадобится дрессировка и они сами по себе будут спокойными и послушными, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "У многих сложилось ошибочное восприятие собак: маленькая — значит безопасная и добрая, а большая — агрессивная и опасная. Но это заблуждение, которое играет злую шутку с владельцами. Собаководы выбирают себе небольших компаньонов, думая, что это по своей природе спокойные и воспитанные питомцы, но на деле оказывается, что собаки могут не слушаться на прогулке, много лаять и даже демонстрировать агрессивное поведение", — сказал Голубев."Именно поэтому важно понимать, что размер собаки в этом случае не имеет значения. Будь то маленький чихуахуа или крупный сенбернар — каждому питомцу нужно должное воспитание и уход", — добавил он. Как складывается характер Кинолог подчеркнул, что в первую очередь характер питомца зависит от его породы. Поведение породистых животных будет предсказуемым, именно поэтому многие собаководы отдают им предпочтение, рассказал Голубев. По его словам, сложно спрогнозировать, как в той или иной ситуации поведет себя собака, чьих родителей никто не знает. Он пояснил, что в процессе работы над породой заводчики развивают не только экстерьерные, но и поведенческие качества. Например, для разведения не допускаются собаки, склонные к агрессии, доминированию, плохо поддающиеся дрессировке и социализации. При этом кинолог назвал данные о породе "первичной информацией", с помощью которой можно предположить характер будущего питомца. Кроме нее, на поведение животного также влияют условия, в которых вырос щенок, его ранняя социализация, способности человека развивать в собаке породные черты характера, подход к дрессировке и в целом условия жизни собаки. Универсальные методы По словам Голубева, владельцы маленьких собак часто считают, что их собаке не нужна дрессировка, а воспитывать необходимо только крупных животных. Рано или поздно такое безразличие владельца может вылиться в агрессивное поведение и другие поведенческие проблемы питомца. "Есть крупные и достаточно спокойные псы, а есть маленькие и сложные собаки, которым требуется особое внимание и особый подход. И в этом случае это совершенно не зависит от размера питомцев", — добавил президент РКФ. Он обратил внимание на то, что каждая собака уникальна, а процесс воспитания может также зависеть от породы. Некоторым собакам требуется особый подход и больше времени, в то время как другому питомцу будет достаточно нескольких часов в неделю, чтобы усвоить команды, отметил Голубев. Однако в целом методы дрессировки собак разных размеров не отличаются, подчеркнул он. С чего начать Владелец, по словам кинолога, должен дать собаке базовые знания. Так, питомец должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде. Кроме того, его нужно обучить основным командам, таким как "Ко мне!", "Дай!", "Фу!", "Место!", "Рядом!", "Нельзя!", "Сидеть!". Голубев также порекомендовал по возможности пройти базовый курс обучения на дрессировочной площадке под руководством опытного кинолога. Он аргументировал это тем, что так важные знания получит не только питомец, но и хозяин.

https://ria.ru/20240121/sobaki-1922562481.html

https://ria.ru/20240104/kinolog-1919646442.html

https://ria.ru/20240114/schenok-1921228929.html

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), россия