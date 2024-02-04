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Нетаньяху заявил, что не согласится на сделку с ХАМАС "любой ценой" - РИА Новости, 04.02.2024
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15:33 04.02.2024 (обновлено: 15:55 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/khamas-1925327833.html
Нетаньяху заявил, что не согласится на сделку с ХАМАС "любой ценой"
Нетаньяху заявил, что не согласится на сделку с ХАМАС "любой ценой" - РИА Новости, 04.02.2024
Нетаньяху заявил, что не согласится на сделку с ХАМАС "любой ценой"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников "любой ценой", и исключил... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:33
2024-02-04T15:55
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
хамас
катар
сша
биньямин нетаньяху
моссад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников "любой ценой", и исключил возможность освобождения палестинских террористов из тюрем в обмен на заложников."Попытки освободить наших похищенных продолжаются постоянно. Как я подчеркнул в широком кабинете министров – мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой. СМИ пишут о многих вещах, на которые мы якобы согласились, например, о том, что связано с освобождением террористов. Мы на них просто не согласимся", - заявил премьер на заседании кабинета министров.В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщал, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, от ХАМАС также предварительно получена положительная реакция. Израильский 12-й канал также сообщал, что глава израильской службы разведки "Моссад" представил план сделки с ХАМАС, первый этап которого подразумевает освобождение 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия в Газе.Между тем число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
https://ria.ru/20240204/konflikt-1915630213.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, катар, сша, биньямин нетаньяху, моссад
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ХАМАС, Катар, США, Биньямин Нетаньяху, Моссад
Нетаньяху заявил, что не согласится на сделку с ХАМАС "любой ценой"

Нетаньяху: Израиль не пойдет на сделку по заложникам на невыгодных условиях

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится ни на какую сделку по освобождению заложников "любой ценой", и исключил возможность освобождения палестинских террористов из тюрем в обмен на заложников.
«
"Попытки освободить наших похищенных продолжаются постоянно. Как я подчеркнул в широком кабинете министров – мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой. СМИ пишут о многих вещах, на которые мы якобы согласились, например, о том, что связано с освобождением террористов. Мы на них просто не согласимся", - заявил премьер на заседании кабинета министров.
В день атаки на Израиль, 7 октября, бойцы ХАМАС убили 1,2 тысячи израильтян в южных поселениях страны и похитили более 240 человек. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По официальным данным Израиля, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян. В Израиле регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа.
В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщал, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, от ХАМАС также предварительно получена положительная реакция. Израильский 12-й канал также сообщал, что глава израильской службы разведки "Моссад" представил план сделки с ХАМАС, первый этап которого подразумевает освобождение 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия в Газе.
Между тем число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 27 тысяч, более 66 тысяч человек получили ранения.
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Вчера, 19:55
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильХАМАСКатарСШАБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
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