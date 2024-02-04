https://ria.ru/20240204/kemeron-1925286180.html
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 04.02.2024
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T07:12
2024-02-04T07:12
2024-02-04T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
дэвид кэмерон
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sunday Times."Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", — сказал он.Кэмерон выразил намерение донести эту позицию до Дональда Трампа, если тот победит на американских президентских выборах в ноябре этого года. Британский политик также отметил, что конфликт на Украине беспокоит его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html
украина
великобритания
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дональд трамп, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, Россия, США
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Глава МИД Британии Кэмерон: время в конфликте на Украине на стороне Запада