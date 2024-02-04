https://ria.ru/20240204/kemeron-1925286180.html

Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 04.02.2024

Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T07:12

2024-02-04T07:12

2024-02-04T07:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

великобритания

дэвид кэмерон

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sunday Times."Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", — сказал он.Кэмерон выразил намерение донести эту позицию до Дональда Трампа, если тот победит на американских президентских выборах в ноябре этого года. Британский политик также отметил, что конфликт на Украине беспокоит его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240204/voyna-1925277691.html

украина

великобритания

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дональд трамп, россия, сша