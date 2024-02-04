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Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:12 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/kemeron-1925286180.html
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине - РИА Новости, 04.02.2024
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине
Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T07:12
2024-02-04T07:12
специальная военная операция на украине
в мире
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дэвид кэмерон
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sunday Times."Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", — сказал он.Кэмерон выразил намерение донести эту позицию до Дональда Трампа, если тот победит на американских президентских выборах в ноябре этого года. Британский политик также отметил, что конфликт на Украине беспокоит его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
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в мире, украина, великобритания, дэвид кэмерон, дональд трамп, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Дэвид Кэмерон, Дональд Трамп, Россия, США
Кэмерон сделал дерзкое заявление о Путине

Глава МИД Британии Кэмерон: время в конфликте на Украине на стороне Запада

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДэвид Кэмерон
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Дэвид Кэмерон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запад должен отказаться от пессимистичных высказываний о перспективах Украины в конфликте, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью газете Sunday Times.
«
"Необходимо прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины. Наша экономика больше российской в 25 раз, и мы более чем способны продемонстрировать, что время на нашей стороне, а не на стороне Путина", — сказал он.
Кэмерон выразил намерение донести эту позицию до Дональда Трампа, если тот победит на американских президентских выборах в ноябре этого года. Британский политик также отметил, что конфликт на Украине беспокоит его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в конфликте на Украине.
Москва не раз отмечала, что именно ориентация Киева на вступление в Североатлантический альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, инструкторы и военные стран блока уже участвуют в конфликте на Украине.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Британии сделали откровенное заявление о войне с Россией
Вчера, 02:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияДэвид КэмеронДональд ТрампРоссияСША
 
 
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