https://ria.ru/20240204/katastrofa-1925283877.html

"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу

"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу - РИА Новости, 04.02.2024

"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу

Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофические события в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T05:58

2024-02-04T05:58

2024-02-04T05:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофические события в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают", — сказал он.По словам Сакса, решение конфликта на Украине возможно только за столом переговоров.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925281109.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, евросоюз