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"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:58 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/katastrofa-1925283877.html
"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу
"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу - РИА Новости, 04.02.2024
"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу
Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофические события в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T05:58
2024-02-04T05:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофические события в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают", — сказал он.По словам Сакса, решение конфликта на Украине возможно только за столом переговоров.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240204/ukraina-1925281109.html
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в мире, украина, россия, сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Евросоюз
"Единственное решение". В США подсказали Киеву, как остановить катастрофу

Сакс: Киеву нужно согласиться на переговоры, чтобы остановить разрушение Украины

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украине нужно согласиться на мирные переговоры, чтобы остановить катастрофические события в стране, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«
"Украина разрушается шаг за шагом. Она уничтожается демографически, потому что Украина не только потеряла территорию, но и миллионы людей, бежавших из страны. Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена, и большое количество украинцев ежемесячно получают ранения и погибают", — сказал он.
По словам Сакса, решение конфликта на Украине возможно только за столом переговоров.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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