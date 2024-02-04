https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html

Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем

Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем - РИА Новости, 04.02.2024

Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем

Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T21:33

2024-02-04T21:33

2024-02-04T21:39

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию. Telegram-канал Mash накануне написал, что Такер Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Официального подтверждения от самого журналиста по данному вопросу не поступало. "Он предатель", - написал Кинзингер в социальной сети X, отвечая на пост, в котором содержалась информация о том, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве. Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентября 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.

https://ria.ru/20240204/intervyu-1925279677.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810359.html

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сша, россия, москва, такер карлсон, владимир путин, марджори тейлор грин, в мире