Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
Экс-член палаты представителей Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем
© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию.
Telegram-канал Mash накануне написал, что Такер Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Официального подтверждения от самого журналиста по данному вопросу не поступало.
"Он предатель", - написал Кинзингер в социальной сети X, отвечая на пост, в котором содержалась информация о том, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве.
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентября 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.