Рейтинг@Mail.ru
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 04.02.2024 (обновлено: 21:39 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем - РИА Новости, 04.02.2024
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T21:33
2024-02-04T21:39
сша
россия
москва
такер карлсон
владимир путин
марджори тейлор грин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bcf61f713a08023210f274debb1be7dc.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию. Telegram-канал Mash накануне написал, что Такер Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Официального подтверждения от самого журналиста по данному вопросу не поступало. "Он предатель", - написал Кинзингер в социальной сети X, отвечая на пост, в котором содержалась информация о том, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве. Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентября 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.
https://ria.ru/20240204/intervyu-1925279677.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921810359.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867579695_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8da3e138f407b64ec7ba5c8161e9b30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, москва, такер карлсон, владимир путин, марджори тейлор грин, в мире
США, Россия, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, В мире
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем

Экс-член палаты представителей Кинзингер назвал Такера Карлсона предателем

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста Такера Карлсона предателем на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию.
Telegram-канал Mash накануне написал, что Такер Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Официального подтверждения от самого журналиста по данному вопросу не поступало.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным
Вчера, 02:35
"Он предатель", - написал Кинзингер в социальной сети X, отвечая на пост, в котором содержалась информация о том, что Карлсон уже несколько дней находится в Москве.
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявляла, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист Такер Карлсон возьмет интервью у российского президента Владимира Путина.
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Такер Карлсон сообщил шокирующие новости Украине
17 января, 11:51
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентября 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России
10 января, 12:06
 
СШАРоссияМоскваТакер КарлсонВладимир ПутинМарджори Тейлор ГринВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала