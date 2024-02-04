https://ria.ru/20240204/karlson-1925274253.html
Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл
Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл - РИА Новости, 04.02.2024
Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл
Знаменитого американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве, об этом в соцсети X сообщил его коллега Джексон Хинкл. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T00:36
2024-02-04T00:36
2024-02-04T10:54
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Знаменитого американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве, об этом в соцсети X сообщил его коллега Джексон Хинкл.На изображениях, распространившихся в интернете, экс-ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете "Спартак"."Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным", — написал Хинкл.Ранее экс-ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у российского лидера, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей.
https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, такер карлсон, джексон хинкл, большой театр, владимир путин, сша
В мире, Москва, Россия, Такер Карлсон, Джексон Хинкл, Большой театр, Владимир Путин, США
Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл
Журналист Хинкл: желавший взять интервью у Путина Такер Карлсон приехал в Москву