https://ria.ru/20240204/karlson-1925274253.html

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл - РИА Новости, 04.02.2024

Американского журналиста Такера Карлсона заметили в России, заявил Хинкл

Знаменитого американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве, об этом в соцсети X сообщил его коллега Джексон Хинкл. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T00:36

2024-02-04T00:36

2024-02-04T10:54

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такер карлсон

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Знаменитого американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве, об этом в соцсети X сообщил его коллега Джексон Хинкл.На изображениях, распространившихся в интернете, экс-ведущий Fox News находился в Большом театре, предположительно, на балете "Спартак"."Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным", — написал Хинкл.Ранее экс-ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у российского лидера, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей.

https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

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