https://ria.ru/20240204/izrail-1925351802.html

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы" - РИА Новости, 04.02.2024

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по объектам "Хезболлы"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по позициям и объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера Израиля,... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T18:53

2024-02-04T18:53

2024-02-04T18:53

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хезболла

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье нанесла серию ударов по позициям и объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера Израиля, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После сирен, которые ранее сегодня прозвучали на севере Израиля, было обнаружено несколько пусков из Ливана, которые пересекли израильскую территорию. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по источникам огня. Кроме того, истребители нанесли удары по пусковой установке, на которой действовали террористы "Хезболлах", а также по наблюдательным постам "Хезболлах" в районах Блиды и Мейс-эль-Джабаля на юге Ливана", - говорится в сообщении. Военные добавили, что танки ЦАХАЛ обстреляли отряд "Хезболлах" в окрестностях Блиды на юге Ливана. В воскресенье сигналы тревоги, предупреждающие об обстрелах, звучали на севере Израиля более десяти раз. Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923913688.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, израиль, в мире, ливан