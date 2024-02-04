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СМИ: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки - РИА Новости, 04.02.2024
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23:37 04.02.2024 (обновлено: 23:38 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/irak-1925377481.html
СМИ: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки
СМИ: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки
Высокопоставленный член иракской шиитской группировки "Асаиб ахл аль-хак" Наджи Аль-Кааби был убит неизвестными лицами в восточной иракской провинции Майсан,... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T23:37
2024-02-04T23:38
в мире
ирак
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Высокопоставленный член иракской шиитской группировки "Асаиб ахл аль-хак" Наджи Аль-Кааби был убит неизвестными лицами в восточной иракской провинции Майсан, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в сфере безопасности. "Источник заявил, что неустановленные лица на мотоцикле устроили засаду Наджи Аль-Кааби… нападавшие открыли огонь… что привело к его немедленной гибели", - пишет агентство. Отмечается, что в связи с инцидентом было открыто расследование.
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в мире, ирак
В мире, Ирак
СМИ: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки

Shafaq: в Ираке убили высокопоставленного члена шиитской группировки

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Высокопоставленный член иракской шиитской группировки "Асаиб ахл аль-хак" Наджи Аль-Кааби был убит неизвестными лицами в восточной иракской провинции Майсан, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в сфере безопасности.
"Источник заявил, что неустановленные лица на мотоцикле устроили засаду Наджи Аль-Кааби… нападавшие открыли огонь… что привело к его немедленной гибели", - пишет агентство.
Отмечается, что в связи с инцидентом было открыто расследование.
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