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Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку - РИА Новости, 04.02.2024
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00:39 04.02.2024 (обновлено: 00:57 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ipoteka-1925274452.html
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку - РИА Новости, 04.02.2024
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку
Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, говорится на сайте "Домклик". РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T00:39
2024-02-04T00:57
экономика
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, говорится на сайте "Домклик"."Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", — подчеркивается в релизе.В мае 2022 года для россиян из организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и аккредитованных в Минцифры, появилась льготная ипотечная программа. Она рассчитана до конца года, а ставка по ней составляет до пяти процентов.
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экономика, сбербанк россии, домклик, общество, россия
Экономика, Сбербанк России, ДомКлик, Общество, Россия
Сбербанк перестал принимать заявки на IT-ипотеку

"Домклик": Сбербанк перестал принимать заявки на ипотеку для IT-сектора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбер
Сбер - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Сбербанк прекратил прием заявок на ипотеку для IT-сектора, говорится на сайте "Домклик".
«
"Прием заявок завершен. О возобновлении приема заявок сообщим дополнительно", — подчеркивается в релизе.
В мае 2022 года для россиян из организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и аккредитованных в Минцифры, появилась льготная ипотечная программа. Она рассчитана до конца года, а ставка по ней составляет до пяти процентов.
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