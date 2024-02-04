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В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным
В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным - РИА Новости, 04.02.2024
В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным
Действующие американские власти боятся интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявила член палаты представителей конгресса РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:35
2024-02-04T02:35
2024-02-04T02:35
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такер карлсон
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конгресс сша
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Действующие американские власти боятся интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин в соцсети Х."Демократы и их пропагандисты в средствах массовой информации содрогаются от мысли, что Такер Карлсон возьмет интервью у Путина", — написала она.По словам Тейлор Грин, американские власти ненавидят, когда "кто-то вроде Карлсона идет не по сценарию". Конгрессвумен отметила, что от таких людей как он, американцы "слышат правду".Накануне человека, похожего на Такера Карлсона, заметили в Большом театре в Москве.Ранее экс-ведущий Fox News заявлял, что пытался взять интервью у российского лидера, но американское правительство остановило его, при этом сам он не уточнил подробностей.
https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, такер карлсон, владимир путин, марджори тейлор грин, москва, конгресс сша
В мире, США, Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Марджори Тейлор Грин, Москва, Конгресс США
В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным
Грин: демократы содрогаются от мысли, что Карлсон возьмет интервью у Путина