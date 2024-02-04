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В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста - РИА Новости, 04.02.2024

В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста

В Греции фермеры перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья в знак протеста, передает общественное телевидение ERT. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T13:49

2024-02-04T13:49

2024-02-04T15:05

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АФИНЫ, 4 фев — РИА Новости. В Греции фермеры перекрыли тракторами шоссе Салоники — Муданья в знак протеста, передает общественное телевидение ERT. Накануне аграрии устроили митинги на выставке "Агротика" в Международном выставочном центре Салоник TIF. Они приехали туда на 350 тракторах из северной части страны, еще сотни фермеров прибыли на автобусах. В рамках акции производители выбросили на дорогу несколько ящиков каштанов и яблок. В свою очередь, премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о пяти инициативах, в том числе по снижению стоимости электроэнергии для фермеров. Так, государственная компания PPC предложит им дополнительную скидку в десять процентов с мая по сентябрь. Кроме того, аграриям предоставят рассрочку на выплату долгов перед PPC на сумму 87 миллионов евро, а часть из них спишут.Греческие власти также намерены субсидировать строительство парков солнечных батарей для фермеров. Помимо этого, в стране планируют запустить программу "Аполлон" по покрытию части энгергопотребностей уязвимых граждан за счет зеленой энергии.При этом чиновник заявил, что в этом году в стране введут налог на топливо для сельскохозяйственной техники, отметив, что эта мера стоит 82 миллиона евро. Тем не менее аграрии подтвердили намерение продолжать борьбу, поскольку считают, что Мицотакис дал эти обещания из-за устроенных фермерами блокад, передает телевидение. "Они не отвечают на основную проблему выживания, которую мы подняли, они не дают нам возможности и перспективы продолжать заниматься сельским хозяйством, оставаться в деревнях и работать на наших полях", — сказал Ризос Марудас, президент Объединенной федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ларисы. Он призвал всех протестующих собраться во вторник, 6 февраля, для принятия совместных решений. "После субботнего собрания на "Агротике" в Салониках фермеры возвращаются в свои деревни, придерживаясь жесткой позиции и вновь и вновь подчеркивая, что их единственное требование — выживание. Фермеры, выращивающие оливки, пшеницу и скот, в 10 утра выставили 120 тракторов, установили барьер и закрыли шоссе Салоники — Неа-Муданья как минимум до 8 вечера в обоих направлениях", — говорится в сообщении ERT.По данным портала "Прото темы", основные силы фермеров находятся в Кардице — более тысячи тракторов, за ней следуют Платикамбос вблизи города Лариса — 500 тракторов, Птолемаида — 200, Кастро Виотия — 170, Кулура Иматиас и Дервени — по 150. По 100 тракторов расположены в Муданье и Трикале, 70 — в Каламбаке и 50 — в Эпаноми. "Правительство, как всегда в подобных случаях, рассчитывает на усталость и разочарование борющихся фермеров, и ожидает, что блокады скоро разойдутся и без необходимости вмешательства полиции", — пишет оппозиционная газета Documento. По данным издания, власти говорят об отсутствии возможности предоставить фермерам другие средства, чтобы усилить давление на них. В понедельник, 5 февраля, фермеры Халкидики примерно на 40 тракторах направятся в Салоники, чтобы блокировать территорию вокруг Министерства Македонии и Фракии, куда они намерены передать петицию со своими требованиями. Среди них —компенсации за неурожай оливковых деревьев, электричество и топливо в сельской местности, возвращение 100 процентов урезанных субсидий, быстрое и справедливое распределение компенсаций государственной Греческой организации сельскохозяйственного страхования ELGA, других выплат. Кроме того, аграрии будут добиваться общенациональной координации блокады. В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. По утверждению профсоюзных объединений из разных стран, в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и государств — членов союза.

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https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html

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Ольга Фомченкова

в мире, салоники, греция, кириакос мицотакис, макис воридис, евросоюз, еврокомиссия