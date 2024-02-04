https://ria.ru/20240204/germaniya-1925289620.html

Эксперты подсчитали ущерб от выхода Германии из Евросоюза

Эксперты подсчитали ущерб от выхода Германии из Евросоюза - РИА Новости, 04.02.2024

Эксперты подсчитали ущерб от выхода Германии из Евросоюза

Выход Германии из Евросоюза лишит объединение пятой части общего бюджета, а также негативно скажется на экономике самой ФРГ - прямые потери в ВВП могут... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:50

2024-02-04T08:50

2024-02-04T08:50

экономика

германия

евросоюз

европа

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выход Германии из Евросоюза лишит объединение пятой части общего бюджета, а также негативно скажется на экономике самой ФРГ - прямые потери в ВВП могут составить минимум 227 миллиардов евро, а отток трудовых ресурсов - до 8%, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных. Ранее в январе лидер одной из самых популярных партий ФРГ "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдел заявила, что партия будет настаивать на проведении референдума о членстве в ЕС в стиле Brexit, если придет к власти, назвав выход Великобритании из блока "абсолютно правильным". Последствия "декзита" для бюджета ЕС Выход Германии из ЕС в первую очередь нанесет заметный удар по бюджету объединения, поскольку на ФРГ приходится пятая часть всех вложений в него. Так, согласно европейским статданным, предполагаемый объем бюджета ЕС на 2024 год составляет 143 миллиарда евро, из которых 137 миллиардов приходится на прямые вложения стран-членов ЕС. При этом больше всего вкладывает Германия - 30,3 миллиарда евро, что составляет 21,2% от всего бюджета союза. Помимо Германии крупными донорами являются Франция (23,5 миллиарда евро), Италия (17 миллиардов), Испания (12,7 миллиарда) и Нидерланды (8 миллиардов). Потенциальный выход Германии из ЕС нанесет урон и странам-членам объединения, которые являются чистыми бенефициарами, то есть вносят в бюджет меньше, чем получают из него. Например, по последним данным ЕС, самым крупным бенефициаром была Польша, получившая в 2022 году на 16,6 миллиарда евро больше, чем внесла в бюджет ЕС. На втором месте – Испания (13 миллиардов евро), третья – Италия (8,4 миллиарда евро). Взнос же Германии покрывал ее собственные потребности, а также 60% указанных трат ЕС на эти три страны. Влияние "декзита" на экономику ФРГ С выходом из ЕС заметно может пострадать торговля Германии. Сейчас внутри ЕС существует единый рынок, который позволяет людям, товарам, услугам и капиталу свободно перемещаться по территории Евросоюза. После "Декзита" взаимную торговлю ЕС и Германии будут сопровождать административные барьеры, в том числе могут быть введены пошлины, при этом взаимная зависимость от торговли у Германии и остальных стран союза достаточно сильна. Так, по итогам 2023 года Германия импортировала у ЕС товаров на 739 миллиардов евро, это 65% всего импорта страны. Кадровый вопрос также может осложниться, поскольку людям, ранее беспрепятственно приезжавшим на работу в Германию, придется оформлять визы, разрешения на работу в другой стране. Например, выйдя из ЕС, Британия ввела систему иммиграции на основе баллов, которая сократила поступление в страну низко квалифицированной, но нужной рабочей силы. По данным Центра европейских реформ, уже к июню 2022 года страна недосчиталась более 300 тысяч работников. В случае с Германией в зоне риска находится почти 8% трудоустроенных. Согласно европейским данным за 2022 год, среди 36,6 миллиона работающих в Германии 2,8 миллиона (или 7,65%) - это граждане других стран ЕС. Германия остается самым востребованным местом в Европе для прямых иностранных инвестиций. По последним доступным данным, в 2022 году чистые прямые инвестиции других стран ЕС в немецкую экономику составили 9,2 миллиарда евро против 43,8 миллиарда годом ранее. Оценить прямое влияние потенциального выхода Германии на ее ВВП сейчас не представляется возможным. Однако после "Брекзита" экономика Британии, по оценкам Центра европейских реформ, потеряла дополнительные 5,5% в объеме. Если не принимать во внимание то, что британская экономика была менее интегрирована в ЕС, чем немецкая в настоящий момент, то прямые потери ВВП Германии от потенциального "Декзита" могут составить 227 миллиардов евро. Союз без локомотива Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, комментируя заявление Вайдел о выходе из ЕС, отметил, что вероятность такого события "очень низкая". Однако, если "Декзит" все же произойдет, то он "с большой вероятностью приведет к развалу ЕС, так как Германия является, по существу, ядром этого союза". С таким мнением согласен и инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Он добавляет, что Германия в свое время стояла у истоков создания ЕС, представить союз без Германии попросту невозможно. "Сценарий Dexit – это сценарий, при котором от поезда отцепят локомотив", - считает Бахтин. Эксперты отмечают, что на Германию приходится четверть ВВП всего Евросоюза. При этом, по словам Бахтина, немцы основные европейские экспортеры и доноры общего бюджета. Осадчий добавляет, что значение Германии для экономики ЕС еще и в том, что на ней замыкаются многие производственные цепочки объединения, например, в автоиндустрии. Бахтин добавляет, что в случае гипотетического выхода ФРГ из ЕС, экономическое объединение испытало бы шок, резко усилились бы дезинтеграционные процессы в регионе. Может пострадать и сама Германия, которая рискует лишиться "неограниченного доступа к гигантскому платежеспособному рынку" из более чем двадцати стран с полмиллиардом жителей. "Мы считаем, что разговоры о выходе Германии из ЕС - это лишь громкая риторика, нацеленная на внутриполитический контекст", - заключил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций".

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https://ria.ru/20240114/preimuschestvo-1921212509.html

https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, евросоюз, европа