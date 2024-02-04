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Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024
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12:38 04.02.2024 (обновлено: 16:25 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/gaz-1925311231.html
Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ
Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024
Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ
Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:38
2024-02-04T16:25
в мире
сша
европа
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy."Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. &lt;...&gt; Приостановка вызвала ужас во всем мире", — говорится в публикации. Издание отмечает, что Байден таким образом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало подарком для Путина."В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей", — подчеркивает FP. В конце прошлой недели Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.
https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html
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в мире, сша, европа, владимир путин, евросоюз, джо байден
В мире, США, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Джо Байден
Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ

FP: запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для Путина и испугал ЕС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy.
"Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всем мире", — говорится в публикации.
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Издание отмечает, что Байден таким образом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало подарком для Путина.
"В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей", — подчеркивает FP.

В конце прошлой недели Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.
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