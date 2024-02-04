Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ
FP: запрет Байдена на экспорт СПГ стал подарком для Путина и испугал ЕС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy.
"Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всем мире", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что Байден таким образом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало подарком для Путина.
"В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей", — подчеркивает FP.
В конце прошлой недели Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.
В конце прошлой недели Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.