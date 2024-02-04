https://ria.ru/20240204/gaz-1925311231.html

Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ

Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2024

Подарок Байдена для Путина взбесил ЕС, пишут СМИ

Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:38

2024-02-04T12:38

2024-02-04T16:25

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европа

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евросоюз

джо байден

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Решением о запрете экспорта СПГ президент США Джо Байден преподнес подарок российскому лидеру Владимиру Путину и разозлил ЕС, пишет Foreign Policy."Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, все более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всем мире", — говорится в публикации. Издание отмечает, что Байден таким образом ослабляет глобальную энергетическую безопасность и подрывает усилия по оказанию помощи Европе в снижении зависимости от российских энергоносителей, что и стало подарком для Путина."В Европе и Азии высказались против приостановки, указав на то, что она может поставить под угрозу их возможность находить альтернативные источники энергии на фоне зеленого курса и отказа от российских энергоносителей", — подчеркивает FP. В конце прошлой недели Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден "усиливает Россию" и толкает Европу к зависимости от нее.

https://ria.ru/20240204/putin-1925296529.html

https://ria.ru/20240204/sholts-1925293947.html

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в мире, сша, европа, владимир путин, евросоюз, джо байден