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Умер британский фантаст Кристофер Прист
Умер британский фантаст Кристофер Прист - РИА Новости, 04.02.2024
Умер британский фантаст Кристофер Прист
Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", экранизированного в 2006 году режиссером Кристофером Ноланом, умер в пятницу в возрасте 80... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T02:56
2024-02-04T02:56
2024-02-04T02:56
культура
в мире
кристофер нолан
культура
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", экранизированного в 2006 году режиссером Кристофером Ноланом, умер в пятницу в возрасте 80 лет, сообщила его спутница, писательница Нина Аллан на своем сайте. "Мой любимый Крис ушел из жизни сегодня вечером. Он ушел мирно и был окружен любовью", - написала Аллан. Аллан не уточнила причину смерти Приста, однако, по данным британской газеты Telegraph, писатель умер от онкологического заболевания - прошлым летом у него диагностировали мелкоклеточный рак. По информации издания, Прист за свою карьеру написал 18 романов. Помимо "Престижа", за который писатель получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка, среди работ Приста - "Фуга для темнеющего острова", "Опрокинутый мир" и "Машина пространства". В 2008 году Прист посетил фестиваль фантастики "Аэлита" в Екатеринбурге, где был награжден премией The Great Master of SC-FI & Fantasy за "выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики".
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в мире, кристофер нолан, культура
Культура, В мире, Кристофер Нолан, Культура
Умер британский фантаст Кристофер Прист
Фантаст Прист, по роману которого снят "Престиж", умер в возрасте 80 лет