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Умер британский фантаст Кристофер Прист

Умер британский фантаст Кристофер Прист - РИА Новости, 04.02.2024

Умер британский фантаст Кристофер Прист

Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", экранизированного в 2006 году режиссером Кристофером Ноланом, умер в пятницу в возрасте 80... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T02:56

2024-02-04T02:56

2024-02-04T02:56

культура

в мире

кристофер нолан

культура

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Британский писатель-фантаст Кристофер Прист, автор романа "Престиж", экранизированного в 2006 году режиссером Кристофером Ноланом, умер в пятницу в возрасте 80 лет, сообщила его спутница, писательница Нина Аллан на своем сайте. "Мой любимый Крис ушел из жизни сегодня вечером. Он ушел мирно и был окружен любовью", - написала Аллан. Аллан не уточнила причину смерти Приста, однако, по данным британской газеты Telegraph, писатель умер от онкологического заболевания - прошлым летом у него диагностировали мелкоклеточный рак. По информации издания, Прист за свою карьеру написал 18 романов. Помимо "Престижа", за который писатель получил мемориальную премию имени Джеймса Тейта Блэка, среди работ Приста - "Фуга для темнеющего острова", "Опрокинутый мир" и "Машина пространства". В 2008 году Прист посетил фестиваль фантастики "Аэлита" в Екатеринбурге, где был награжден премией The Great Master of SC-FI & Fantasy за "выдающийся вклад иностранных авторов, редакторов или издателей в развитие мировой фантастики".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, кристофер нолан, культура