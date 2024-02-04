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"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа - РИА Новости, 04.02.2024
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17:26 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/evropa-1925343167.html
"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа
"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа - РИА Новости, 04.02.2024
"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа
Рассуждения в прессе Запада о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах говорят о страхе европейцев перед обнулением своей... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:26
2024-02-04T17:26
сша
европа
дональд трамп
олег морозов
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рассуждения в прессе Запада о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах говорят о страхе европейцев перед обнулением своей политики при новом президенте, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов. Вероятное возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставило немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники. "Всё просто: если Трампа не уберут с выборов любым способом, он победит. Запад это понимает. Более того, там понимают, что многое поменяется. И тогда к нынешним проблемам Европы добавятся новые. А именно встанет вопрос, за что европейцы платили деньги Украине, (...) Европейцы боятся не столько собственно Трампа, сколько обнуления своей политики при Трампе. А шансы на это велики. Трамп будет их раздевать еще азартнее, чем Байден", - сообщил Морозов.
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сша, европа, дональд трамп, олег морозов, в мире
США, Европа, Дональд Трамп, Олег Морозов, В мире
"Будет их раздевать". В ГД рассказали, почему в Европе боятся победы Трампа

Депутат Морозов: европейцы боятся обнуления своей политики при Трампе

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Рассуждения в прессе Запада о выходе США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах говорят о страхе европейцев перед обнулением своей политики при новом президенте, сообщил РИА Новости депутат от "Единой России" Олег Морозов.
Вероятное возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставило немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные обсуждения, сможет ли альянс существовать без лидерства США, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.
"Всё просто: если Трампа не уберут с выборов любым способом, он победит. Запад это понимает. Более того, там понимают, что многое поменяется. И тогда к нынешним проблемам Европы добавятся новые. А именно встанет вопрос, за что европейцы платили деньги Украине, (...) Европейцы боятся не столько собственно Трампа, сколько обнуления своей политики при Трампе. А шансы на это велики. Трамп будет их раздевать еще азартнее, чем Байден", - сообщил Морозов.
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