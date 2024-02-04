https://ria.ru/20240204/duda-1925281801.html

В Госдуме слова Дуды о Крыме назвали шоком для Киева

В Госдуме слова Дуды о Крыме назвали шоком для Киева - РИА Новости, 04.02.2024

В Госдуме слова Дуды о Крыме назвали шоком для Киева

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T03:49

2024-02-04T03:49

2024-02-04T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма. Ранее президент Польши Анджей Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России, и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. "Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", — сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление президента Польши о полуострове имеет большое значение для всего западного мира. "Ни для кого не секрет, что в Европе Польша — это проводник американских интересов и самый ярый русофоб в своей политике. Заявление о том, что Крым не вернется обратно в состав Украины, заставит многих задуматься: стоит ли рвать рубахи и отгружать на Украину деньги вагонами для того, чтобы они были бесцельно потрачены на попытку вернуть то, во что никто не верит, даже Польша", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240202/krym-1924994185.html

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украина, россия, киев, анджей дуда, дмитрий белик, владимир путин, оон, госдума рф, политика