https://ria.ru/20240204/dnr-1925328458.html
В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе
В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе - РИА Новости, 04.02.2024
В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе
В ДНР рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку не только в Мариуполе, но и в других городах республики, для застройщиков уже... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:36
2024-02-04T15:36
2024-02-04T15:36
выставка-форум "россия"
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мариуполь
денис пушилин
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ДНР рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку не только в Мариуполе, но и в других городах республики, для застройщиков уже определены 178 участков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам еще 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку в 2% - ред.). Я вам скажу - востребовано. И мы сейчас смотрим по другим городам республики, где это будет сейчас задействовано", - сказал Пушилин в рамках пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что квартиры в первых двух домах, которые были построены в Мариуполе на продажу по льготной ипотеке, были раскуплены "практически мгновенно". На сегодняшний день на территории новых регионов действует программа ипотеки по ставке 2%, она распространяется только на новое жилье.
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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Выставка-форум "Россия"
В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе
Пушилин: в ДНР будут строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ДНР рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку не только в Мариуполе, но и в других городах республики, для застройщиков уже определены 178 участков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам еще 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку в 2% - ред.). Я вам скажу - востребовано. И мы сейчас смотрим по другим городам республики, где это будет сейчас задействовано", - сказал Пушилин в рамках пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ.
Почувствовать себя частью большой страны: выставка-форум "Россия" © Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
1 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
2 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
3 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
5 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
6 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
7 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
8 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
10 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
16 из 16
На выставке "Россия" проходят дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
1 из 16
В День строительной отрасли состоялась сессия докладов Инжинирингового дивизиона Госкорпорации "Росатом".
2 из 16
Более тысячи человек приняли участие в конкурсе "Династии России".
3 из 16
Прошел открытый диалог "Беспилотники на службе экономики: миф или реальность".
4 из 16
Темами для обсуждения стали также лучшие мировые практики продвижения технологических инноваций, проектов нового строительства и реализация политики устойчивого развития.
5 из 16
Глава Минстроя Ирек Файзуллин осмотрел стенды выставки.
6 из 16
Состоялся концерт-шоу-показ "Женщина. Мода. Промышленность".
7 из 16
В его рамках представили современные коллекции, в которые гармонично вплели традиции российских ремесел.
8 из 16
Для посетителей провели мастер-класс по удержанию равновесия на балансборде.
9 из 16
На выставке прошел концерт Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ".
10 из 16
Состоялось выступление сборной команды России по спортивной акробатике.
11 из 16
Для гостей организовали показ фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы", а также встречу с Героем России Дамиром Юсуповым и актером Егором Бероевым.
12 из 16
Представители многих отраслей и социальных сфер демонстрируют свои достижения.
13 из 16
На главной уличной сцене выступила певица Anny (Анна Бажанова).
14 из 16
Концертную программу организовал и Общественный совет при Минстрое.
15 из 16
В рамках выставки открылся Всероссийский семейный форум "Родные – Любимые".
16 из 16
Он отметил, что квартиры в первых двух домах, которые были построены в Мариуполе на продажу по льготной ипотеке, были раскуплены "практически мгновенно".
На сегодняшний день на территории новых регионов действует программа ипотеки по ставке 2%, она распространяется только на новое жилье.
В Мариуполе восстановили практически все многоквартирные дома