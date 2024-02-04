https://ria.ru/20240204/dnr-1925328458.html

В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе

В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе - РИА Новости, 04.02.2024

В ДНР планируют строить жилье под льготную ипотеку не только в Мариуполе

В ДНР рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку не только в Мариуполе, но и в других городах республики, для застройщиков уже... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:36

2024-02-04T15:36

2024-02-04T15:36

выставка-форум "россия"

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ДНР рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку не только в Мариуполе, но и в других городах республики, для застройщиков уже определены 178 участков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Сейчас предлагается инвесторам, застройщикам еще 178 участков для строительства (жилья под льготную ипотеку в 2% - ред.). Я вам скажу - востребовано. И мы сейчас смотрим по другим городам республики, где это будет сейчас задействовано", - сказал Пушилин в рамках пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ. Он отметил, что квартиры в первых двух домах, которые были построены в Мариуполе на продажу по льготной ипотеке, были раскуплены "практически мгновенно". На сегодняшний день на территории новых регионов действует программа ипотеки по ставке 2%, она распространяется только на новое жилье.

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

донецкая народная республика

мариуполь

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донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, выставка-форум "россия"