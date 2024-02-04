https://ria.ru/20240204/delo-1925308958.html

Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024

Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

ФСБ возбудила против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева* уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T12:09

2024-02-04T12:09

2024-02-04T15:19

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сша

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева* уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", — сказал собеседник агентства.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии. В сентябре прошлого года на Пономарева завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240202/shtraf-1925036263.html

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происшествия, россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф