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Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024
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12:09 04.02.2024 (обновлено: 15:19 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/delo-1925308958.html
Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене
Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене - РИА Новости, 04.02.2024
Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене
ФСБ возбудила против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева* уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T12:09
2024-02-04T15:19
происшествия
россия
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украина
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева* уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. &quot;Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве&quot;, — сказал собеседник агентства.Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии. В сентябре прошлого года на Пономарева завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240202/shtraf-1925036263.html
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происшествия, россия, сша, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф
Происшествия, Россия, США, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ
Источник: против экс-депутата Пономарева* возбудили дело о госизмене

ФСБ возбудила против экс-депутата и иноагента Пономарева дело о госизмене

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкИлья Пономарев*
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Илья Пономарев*. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ФСБ возбудила против бывшего депутата Госудумы Ильи Пономарева* уголовные дела о госизмене, участии в террористической организации и о публичных призывах к террору, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарева дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России. Эти дела следователи ФСБ объединили в одном производстве", — сказал собеседник агентства.

Пономарев бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом — на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году его объявили в розыск и заочно арестовали за распространение фейков об армии. В сентябре прошлого года на Пономарева завели еще одно дело по статье "Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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