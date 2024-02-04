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Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб - РИА Новости, 04.02.2024
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16:30 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/budanov-1925337329.html
Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб
Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб - РИА Новости, 04.02.2024
Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T16:30
2024-02-04T16:30
в мире
украина
кирилл буданов
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. "Буданов – это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней разведке MI6", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на Украине усиливается борьба за возможное вакантное место главнокомандующего ВСУ. "Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте Залужного. Сейчас все идет к тому, что отставка состоится. Вопрос только во времени и дате", - подчеркнул Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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в мире, украина, кирилл буданов, владимир рогов
В мире, Украина, Кирилл Буданов, Владимир Рогов
Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб

Рогов заявил, что глава ГУР Буданов подконтролен британской внешней разведке

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
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31 января, 08:00
"Буданов – это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней разведке MI6", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, на Украине усиливается борьба за возможное вакантное место главнокомандующего ВСУ.
«
"Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте Залужного. Сейчас все идет к тому, что отставка состоится. Вопрос только во времени и дате", - подчеркнул Рогов.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Журналист Херш объяснил, почему Зеленский хочет уволить Залужного
2 февраля, 02:25
 
В миреУкраинаКирилл БудановВладимир Рогов
 
 
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