https://ria.ru/20240204/budanov-1925337329.html

Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб

Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб - РИА Новости, 04.02.2024

Рогов назвал Буданова ставленником британских спецслужб

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T16:30

2024-02-04T16:30

2024-02-04T16:30

в мире

украина

кирилл буданов

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что глава военной разведки Украины Кирилл Буданов является ставленником британских спецслужб. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. "Буданов – это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней разведке MI6", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, на Украине усиливается борьба за возможное вакантное место главнокомандующего ВСУ. "Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте Залужного. Сейчас все идет к тому, что отставка состоится. Вопрос только во времени и дате", - подчеркнул Рогов. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Владимир Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924931754.html

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в мире, украина, кирилл буданов, владимир рогов