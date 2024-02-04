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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.02.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:01
2024-02-04T19:01
2024-02-04T19:06
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."4 февраля около 18.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
МО: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью