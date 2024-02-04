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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 04.02.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:01

2024-02-04T19:01

2024-02-04T19:06

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. ПВО России уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."4 февраля около 18.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

белгородская область

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белгородская область, россия, безопасность