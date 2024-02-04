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При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 05.02.2024
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-04T23:55
2024-02-04T23:55
2024-02-05T00:02
специальная военная операция на украине
брянская область
общество
россия
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Ранее МО РФ сообщило, что украинский дрон сбит над Брянской областью около 22.30. Позднее ведомство сообщило о перехвате около 23.00 еще одного беспилотника."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
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брянская область, общество, россия, выгоничский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Общество, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Богомаз: пострадавших и разрушений при ликвидации БПЛА под Брянском нет