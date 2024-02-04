https://ria.ru/20240204/bespilotnik-1925377930.html

При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 05.02.2024

При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-04T23:55

2024-02-04T23:55

2024-02-05T00:02

специальная военная операция на украине

брянская область

общество

россия

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Ранее МО РФ сообщило, что украинский дрон сбит над Брянской областью около 22.30. Позднее ведомство сообщило о перехвате около 23.00 еще одного беспилотника."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.

брянская область

россия

выгоничский район

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брянская область, общество, россия, выгоничский район, александр богомаз