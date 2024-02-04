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При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 04.02.2024 (обновлено: 00:02 05.02.2024)
https://ria.ru/20240204/bespilotnik-1925377930.html
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 05.02.2024
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-04T23:55
2024-02-05T00:02
специальная военная операция на украине
брянская область
общество
россия
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.Ранее МО РФ сообщило, что украинский дрон сбит над Брянской областью около 22.30. Позднее ведомство сообщило о перехвате около 23.00 еще одного беспилотника."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
брянская область
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брянская область, общество, россия, выгоничский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Общество, Россия, Выгоничский район, Александр Богомаз
При ликвидации украинских БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

Богомаз: пострадавших и разрушений при ликвидации БПЛА под Брянском нет

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате уничтожения украинских беспилотников над Брянской областью нет, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее МО РФ сообщило, что украинский дрон сбит над Брянской областью около 22.30. Позднее ведомство сообщило о перехвате около 23.00 еще одного беспилотника.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Выгоничского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:48
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьОбществоРоссияВыгоничский районАлександр Богомаз
 
 
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