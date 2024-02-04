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ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 05.02.2024
ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
Средства ПВО сбили второй украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-04T23:47
2024-02-04T23:47
2024-02-05T00:01
брянская область
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Средства ПВО сбили второй украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Четвертого февраля около 23.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.Ранее МО РФ сообщило, что другой украинский дрон сбит над Брянской областью около 22.30.
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брянская область, безопасность, россия
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью
МО: ПВО перехватила украинский беспилотник над Брянской областью