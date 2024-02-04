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На Бали утонул российский турист
На Бали утонул российский турист - РИА Новости, 04.02.2024
На Бали утонул российский турист
Российский турист утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой — на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:06
2024-02-04T15:06
2024-02-04T15:06
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский турист утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой — на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik. По данным издания, инцидент произошел на пляже Биас Тугель. "Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями", - заявил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана. По его словам, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской. Однако спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить только спустя полтора часа. Местная полиция не уточнила, что именно могло стать причиной внезапной кончины российского туриста. Отмечается, что его тело доставлено в больницу.
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Туризм, Новости - Туризм, Бали, Россия
На Бали утонул российский турист
Detik: турист из России утонул во время занятия сноркелингом на Бали
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости.
Российский турист утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой — на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik
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По данным издания, инцидент произошел на пляже Биас Тугель.
«
"Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями", - заявил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана.
По его словам, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской. Однако спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить только спустя полтора часа.
Местная полиция не уточнила, что именно могло стать причиной внезапной кончины российского туриста. Отмечается, что его тело доставлено в больницу.
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