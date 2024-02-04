https://ria.ru/20240204/bali-1925324245.html

На Бали утонул российский турист

На Бали утонул российский турист - РИА Новости, 04.02.2024

На Бали утонул российский турист

Российский турист утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой — на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:06

2024-02-04T15:06

2024-02-04T15:06

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новости - туризм

бали

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российский турист утонул во время сноркелинга — плавания с маской и дыхательной трубкой — на индонезийском острове Бали, сообщает портал Detik. По данным издания, инцидент произошел на пляже Биас Тугель. "Иностранный гражданин из России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугель, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями", - заявил глава отдела по связям с общественностью местной полиции И Геде Сукадана. По его словам, погибший и его друзья решили уплыть на значительное расстояние от берега, чтобы поплавать с маской. Однако спустя 20 минут плавающие потеряли из виду своего товарища и начали поиски. Тело россиянина удалось обнаружить только спустя полтора часа. Местная полиция не уточнила, что именно могло стать причиной внезапной кончины российского туриста. Отмечается, что его тело доставлено в больницу.

https://ria.ru/20240112/proisshestviya-1920972867.html

бали

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, бали, россия