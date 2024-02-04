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Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль - РИА Новости, 04.02.2024
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17:33 04.02.2024 (обновлено: 17:34 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/avtomobil-1925344506.html
Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль
Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль - РИА Новости, 04.02.2024
Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на служебный автомобиль отечественного производства, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T17:33
2024-02-04T17:34
авто
самарская область
дмитрий азаров
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на служебный автомобиль отечественного производства, сообщила пресс-служба правительства региона. Своими впечатлениями от нового автомобиля губернатор поделился на своей официальной странице во ВКонтакте. "Неделю езжу, отличная машина!", – написал Азаров. По информации пресс-службы, глава региона последовательно поддерживает продукцию российского автопрома личным примером. Помимо служебного отечественного автомобиля у губернатора Самарской области есть собственная машина российского производства. За рулем этого автомобиля глава региона ездит не только по Самарской области, но и далеко за ее пределами. Например, Азаров перемещался на своем авто на ПМЭФ-2022. Многие инициативы по поддержке российского автопрома, высказанные Азаровым, впоследствии были приняты на федеральном уровне. Например, это предложение закупать только российские автомобили для автопарков органов власти, а также использовать их в такси и каршеринге, отметили в пресс-службе.
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авто, самарская область, дмитрий азаров
Авто, Самарская область, Дмитрий Азаров
Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль

Самарский губернатор Азаров пересел на отечественный автомобиль

© Фото: пресс-служба правительства Самарской областиДмитрий Азаров
Дмитрий Азаров
© Фото: пресс-служба правительства Самарской области
Дмитрий Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на служебный автомобиль отечественного производства, сообщила пресс-служба правительства региона.
Своими впечатлениями от нового автомобиля губернатор поделился на своей официальной странице во ВКонтакте. "Неделю езжу, отличная машина!", – написал Азаров.
По информации пресс-службы, глава региона последовательно поддерживает продукцию российского автопрома личным примером. Помимо служебного отечественного автомобиля у губернатора Самарской области есть собственная машина российского производства. За рулем этого автомобиля глава региона ездит не только по Самарской области, но и далеко за ее пределами. Например, Азаров перемещался на своем авто на ПМЭФ-2022.
Многие инициативы по поддержке российского автопрома, высказанные Азаровым, впоследствии были приняты на федеральном уровне. Например, это предложение закупать только российские автомобили для автопарков органов власти, а также использовать их в такси и каршеринге, отметили в пресс-службе.
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