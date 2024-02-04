https://ria.ru/20240204/avtomobil-1925344506.html

Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль

Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль - РИА Новости, 04.02.2024

Самарский губернатор пересел на отечественный автомобиль

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на служебный автомобиль отечественного производства, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T17:33

2024-02-04T17:33

2024-02-04T17:34

авто

самарская область

дмитрий азаров

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пересел на служебный автомобиль отечественного производства, сообщила пресс-служба правительства региона. Своими впечатлениями от нового автомобиля губернатор поделился на своей официальной странице во ВКонтакте. "Неделю езжу, отличная машина!", – написал Азаров. По информации пресс-службы, глава региона последовательно поддерживает продукцию российского автопрома личным примером. Помимо служебного отечественного автомобиля у губернатора Самарской области есть собственная машина российского производства. За рулем этого автомобиля глава региона ездит не только по Самарской области, но и далеко за ее пределами. Например, Азаров перемещался на своем авто на ПМЭФ-2022. Многие инициативы по поддержке российского автопрома, высказанные Азаровым, впоследствии были приняты на федеральном уровне. Например, это предложение закупать только российские автомобили для автопарков органов власти, а также использовать их в такси и каршеринге, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231130/invistitsii-1913010103.html

самарская область

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авто, самарская область, дмитрий азаров