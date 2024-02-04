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В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми, двое госпитализированы - РИА Новости, 04.02.2024
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10:55 04.02.2024
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В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми, двое госпитализированы
В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми, двое госпитализированы - РИА Новости, 04.02.2024
В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми, двое госпитализированы
Автобус, перевозивший детей, опрокинулся вечером 3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, двое детей госпитализированы, предварительно, с легкими... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:55
2024-02-04T10:55
происшествия
челябинская область
чебаркульский район
россия
угибдд
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся вечером 3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, двое детей госпитализированы, предварительно, с легкими травмами, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону. По предварительным данным, 3 февраля в 22.40 (20.40 мск) в Чебаркульском районе на 34-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово произошло ДТП с автобусом Higer. "Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовали 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние. Двое детей в настоящее время госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Предварительно, у детей диагностированы легкие травмы, уточняется в сообщении. Оставшиеся пассажиры двумя автобусами транспортированы в село Варламово для временного размещения, поясняет УГИБДД. Госавтоинспекция региона устанавливает все обстоятельства ДТП, добавляется в сообщении.
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происшествия, челябинская область, чебаркульский район, россия, угибдд
Происшествия, Челябинская область, Чебаркульский район, Россия, УГИБДД
В Челябинской области опрокинулся автобус с детьми, двое госпитализированы

ГИБДД: автобус опрокинулся в Челябинской области, двое детей госпитализированы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся вечером 3 февраля в Чебаркульском районе Челябинской области, двое детей госпитализированы, предварительно, с легкими травмами, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
По предварительным данным, 3 февраля в 22.40 (20.40 мск) в Чебаркульском районе на 34-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово произошло ДТП с автобусом Higer.
«
"Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовали 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние. Двое детей в настоящее время госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Предварительно, у детей диагностированы легкие травмы, уточняется в сообщении.
Оставшиеся пассажиры двумя автобусами транспортированы в село Варламово для временного размещения, поясняет УГИБДД.
Госавтоинспекция региона устанавливает все обстоятельства ДТП, добавляется в сообщении.
ДТП на 224 км автодороги Екатеринбург-Серов
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ПроисшествияЧелябинская областьЧебаркульский районРоссияУГИБДД
 
 
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