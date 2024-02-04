Рейтинг@Mail.ru
Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:05 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/avianosets-1925375468.html
Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО
Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО - РИА Новости, 04.02.2024
Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО
Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender из-за поломки ,сообщил Королевский военно-морской флот... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T23:05
2024-02-04T23:05
в мире
великобритания
лондон
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149749/72/1497497227_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_022f1b595e91bde16a261d0a3779b953.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender из-за поломки ,сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании в соцсети Х."Вчера во время плановой проверки была обнаружена проблема с муфтой на HMS Queen Elizabeth на гребном валу правого борта. В связи с этим в воскресенье судно не выйдет в плавание", — говорится в заявлении.Вместо него для участия в учениях НАТО Лондон отправит в срочном порядке авианосец HMS Prince of Wales.Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.В октябре прошлого года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что НАТО на учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
https://ria.ru/20240126/nato-1923545380.html
https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html
великобритания
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149749/72/1497497227_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_faf660a2d09b11ae2288f56c2c7108e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, лондон, европа, нато
В мире, Великобритания, Лондон, Европа, НАТО
Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО

Британский авианосец Queen Elizabeth не выйдет на учения НАТО из-за поломки

© Фото : Royal Navy / MoD / Crown copyright Британский авианосец "Королева Елизавета"
Британский авианосец Королева Елизавета - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Royal Navy / MoD / Crown copyright
Британский авианосец "Королева Елизавета" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender из-за поломки ,сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании в соцсети Х.
"Вчера во время плановой проверки была обнаружена проблема с муфтой на HMS Queen Elizabeth на гребном валу правого борта. В связи с этим в воскресенье судно не выйдет в плавание", — говорится в заявлении.
Солдаты НАТО на базе в Польше - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
В ЕС рассказали о скрытых планах НАТО во время учений
26 января, 03:05
Вместо него для участия в учениях НАТО Лондон отправит в срочном порядке авианосец HMS Prince of Wales.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
В октябре прошлого года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что НАТО на учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В МИД предупредили о рисках инцидентов из-за масштабных учений НАТО
21 января, 07:30
 
В миреВеликобританияЛондонЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала