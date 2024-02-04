https://ria.ru/20240204/avianosets-1925375468.html

Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО

Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО - РИА Новости, 04.02.2024

Крупнейший британский авианосец не смог выйти на учения НАТО

Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender из-за поломки ,сообщил Королевский военно-морской флот... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T23:05

2024-02-04T23:05

2024-02-04T23:05

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender из-за поломки ,сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании в соцсети Х."Вчера во время плановой проверки была обнаружена проблема с муфтой на HMS Queen Elizabeth на гребном валу правого борта. В связи с этим в воскресенье судно не выйдет в плавание", — говорится в заявлении.Вместо него для участия в учениях НАТО Лондон отправит в срочном порядке авианосец HMS Prince of Wales.Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал "крупнейшие за последние десятилетия" многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.В октябре прошлого года глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что НАТО на учениях отработает реагирование на возможное "вторжение" России на восточный фланг.

https://ria.ru/20240126/nato-1923545380.html

https://ria.ru/20240121/ucheniya-1922571156.html

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