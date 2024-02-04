https://ria.ru/20240204/ataka-1925375784.html

СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков

СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков

Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T23:06

2024-02-04T23:06

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере ЦАР, сообщает радиостанция Lengo Songo. "Вооруженные силы ЦАР и их российские союзники отразили… нападение вооруженных бандитов… на горнодобывающем объекте в деревне Мамун… это место стало целью атаки группировки бандитов, пришедших из Судана", - указывает радиостанция. Отмечается, что армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу "Б-13". Ранее тогдашний посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета. В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html

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