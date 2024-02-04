Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 04.02.2024 (обновлено: 23:12 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ataka-1925375784.html
СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков
СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков - РИА Новости, 04.02.2024
СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков
Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T23:06
2024-02-04T23:12
в мире
цар
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857935592_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_7c4c2ca15a6c6984a06a6f2a561a0a4b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере ЦАР, сообщает радиостанция Lengo Songo. "Вооруженные силы ЦАР и их российские союзники отразили… нападение вооруженных бандитов… на горнодобывающем объекте в деревне Мамун… это место стало целью атаки группировки бандитов, пришедших из Судана", - указывает радиостанция. Отмечается, что армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу "Б-13". Ранее тогдашний посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета. В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923554779.html
https://ria.ru/20240126/prioritety-1923559813.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857935592_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_dac6183745bf39580ec9918cd3771f8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цар, россия, оон
В мире, ЦАР, Россия, ООН
СМИ: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков

Lengo Songo: ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков

© РИА Новости / Владимир Первенцев | Перейти в медиабанкАфрика
Африка - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в медиабанк
Африка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Армия Центральноафриканской Республики (ЦАР) при поддержке российских сил отразила атаку суданских боевиков близ горнодобывающего объекта в деревне Мамун в префектуре Вакага на севере ЦАР, сообщает радиостанция Lengo Songo.
"Вооруженные силы ЦАР и их российские союзники отразили… нападение вооруженных бандитов… на горнодобывающем объекте в деревне Мамун… это место стало целью атаки группировки бандитов, пришедших из Судана", - указывает радиостанция.
ЦАР - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о процессе создания российской базы в ЦАР
26 января, 07:07
Отмечается, что армии ЦАР совместно с российскими силами удалось ликвидировать одного из главарей группировки "Коалиция патриотов за перемены" Мохамеда Али по прозвищу "Б-13".
Ранее тогдашний посол РФ в Банги Владимир Титоренко заявил РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военнослужащих правительственной армии и находятся в стране с уведомлением Совбеза ООН и санкционного комитета. В конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что работа российских инструкторов в ЦАР будет продолжена.
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол России рассказал о приоритетах в работе с властями ЦАР
26 января, 08:34
 
В миреЦАРРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала