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ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/ataka-1925351421.html
ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области
ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области - РИА Новости, 04.02.2024
ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области
Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских войск на поселок Розовка в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T18:50
2024-02-04T18:50
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
куйбышевский район
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских войск на поселок Розовка в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области", - написал Рогов. По его словам, информация о жертвах и разрушениях не поступала. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
запорожская область
россия
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запорожская область, россия, куйбышевский район, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Куйбышевский район, Владимир Рогов, Происшествия
ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области

Рогов: ПВО отразила атаку украинских войск на Розовку в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Система противовоздушной обороны отразила атаку украинских войск на поселок Розовка в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Система ПВО Вооруженных сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе Запорожской области", - написал Рогов.
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Украина уже сдалась, но пока не признала это
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По его словам, информация о жертвах и разрушениях не поступала.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 14:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияКуйбышевский районВладимир РоговПроисшествия
 
 
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