https://ria.ru/20240204/ataka-1925289893.html
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28 - РИА Новости, 04.02.2024
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28
Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:40
2024-02-04T08:40
2024-02-04T15:22
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР."Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", — сказал собеседник агентства. Кроме того, еще десять человек получили ранения. Четверо лечатся амбулаторно, шестерых ночью перевели в Главную республиканскую клиническую больницу. Из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как тяжелое, рассказала журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее сообщалось о 20 погибших. По данным военной комендатуры, всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Четвертое февраля в ЛНР объявлено днем траура.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
лисичанск
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
2024-02-04T08:40
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
2024-02-04T08:40
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28
Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28 человек