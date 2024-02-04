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Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28

Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28 - РИА Новости, 04.02.2024

Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР. РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T08:40

2024-02-04T08:40

2024-02-04T15:22

специальная военная операция на украине

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР."Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", — сказал собеседник агентства. Кроме того, еще десять человек получили ранения. Четверо лечатся амбулаторно, шестерых ночью перевели в Главную республиканскую клиническую больницу. Из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как тяжелое, рассказала журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее сообщалось о 20 погибших. По данным военной комендатуры, всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Четвертое февраля в ЛНР объявлено днем траура.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.

лисичанск

луганская народная республика

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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2024-02-04T08:40 true PT0M45S

Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске 2024-02-04T08:40 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске