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Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28 - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 04.02.2024 (обновлено: 15:22 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/ataka-1925289893.html
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28 - РИА Новости, 04.02.2024
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28
Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР. РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T08:40
2024-02-04T15:22
специальная военная операция на украине
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР."Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", — сказал собеседник агентства. Кроме того, еще десять человек получили ранения. Четверо лечатся амбулаторно, шестерых ночью перевели в Главную республиканскую клиническую больницу. Из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как тяжелое, рассказала журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Ранее сообщалось о 20 погибших. По данным военной комендатуры, всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.Четвертое февраля в ЛНР объявлено днем траура.Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
лисичанск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 28 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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Пострадавший об обстреле пекарни в Лисичанске
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лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Число жертв удара ВСУ по Лисичанску выросло до 28

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28 человек

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек, из них один ребенок, сообщили РИА Новости в администрации главы ЛНР.
«
"Двадцать восемь человек погибли, среди них один ребенок", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, еще десять человек получили ранения. Четверо лечатся амбулаторно, шестерых ночью перевели в Главную республиканскую клиническую больницу. Из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как тяжелое, рассказала журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее сообщалось о 20 погибших. По данным военной комендатуры, всего под завалами могут находиться порядка 40 человек. Сотрудники МЧС разобрали примерно 65 процентов разрушенных конструкций пекарни. Работы шли всю ночь.
Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда многие идут за хлебом.
Четвертое февраля в ЛНР объявлено днем траура.
Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Российские войска освободили город летом 2022 года. Украинская армия при отступлении взорвала и разрушила часть административных зданий. В результате боев получили повреждения важные объекты инфраструктуры. ВСУ продолжают регулярно обстреливать город.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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