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В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу
В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу - РИА Новости, 04.02.2024
В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу
Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова, сообщили в Объединенной... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T15:02
2024-02-04T15:02
2024-02-04T16:28
происшествия
курская область
курчатов
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ВОРОНЕЖ, 4 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Областное управление Следственного комитета просило заключить обвиняемого, 55-летнего Мухамеда Гулаева, под стражу."В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца", — говорится в релизе.На днях в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как взрослый мужчина в магазине подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Женщина отталкивает мужчину и берет ребенка на руки. В этот момент подбегает еще один человек и ударом валит нападавшего на пол. По данным полиции, второй мужчина — отец пострадавшего четырехлетнего мальчика.Нападавшего задержали, выяснилось, что он был сильно пьян. Следователям он заявил, что думал, что бьет манекен. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924979179_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b472f67d8d6a34c63c7d3114864d8001.jpg
Мужчина ударил ребенка в магазине. Видео с камеры наблюдения
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, по факту "покушения на убийство", областная прокуратура взяла на контроль расследование дела, сообщили в Telegram-канале ведомства.
2024-02-04T15:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, курчатов, видео
Происшествия, Курская область, Курчатов
В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу
Мужчину, который ударил ребенка в курском Курчатове, арестовали на два месяца
ВОРОНЕЖ, 4 фев — РИА Новости.
Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова, сообщили в Объединенной пресс-службе
судебной системы региона.
Областное управление Следственного комитета просило заключить обвиняемого, 55-летнего Мухамеда Гулаева, под стражу.
«
"В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца", — говорится в релизе.
На днях в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как взрослый мужчина в магазине подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Женщина отталкивает мужчину и берет ребенка на руки. В этот момент подбегает еще один человек и ударом валит нападавшего на пол. По данным полиции, второй мужчина — отец пострадавшего четырехлетнего мальчика.
Нападавшего задержали, выяснилось, что он был сильно пьян. Следователям он заявил, что думал, что бьет манекен. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.