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В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу

В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу - РИА Новости, 04.02.2024

В Курской области арестовали мужчину, ударившего ребенка кулаком по лицу

Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова, сообщили в Объединенной... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T15:02

2024-02-04T15:02

2024-02-04T16:28

происшествия

курская область

курчатов

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ВОРОНЕЖ, 4 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Курска арестовал мужчину, который ударил четырехлетнего ребенка кулаком в лицо в одном из магазинов Курчатова, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона. Областное управление Следственного комитета просило заключить обвиняемого, 55-летнего Мухамеда Гулаева, под стражу."В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца", — говорится в релизе.На днях в Telegram-каналах появился ролик, на котором видно, как взрослый мужчина в магазине подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Женщина отталкивает мужчину и берет ребенка на руки. В этот момент подбегает еще один человек и ударом валит нападавшего на пол. По данным полиции, второй мужчина — отец пострадавшего четырехлетнего мальчика.Нападавшего задержали, выяснилось, что он был сильно пьян. Следователям он заявил, что думал, что бьет манекен. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

курская область

курчатов

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Мужчина ударил ребенка в магазине. Видео с камеры наблюдения Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ударил ребёнка в Курчатове Курской области, по факту "покушения на убийство", областная прокуратура взяла на контроль расследование дела, сообщили в Telegram-канале ведомства. 2024-02-04T15:02 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, курчатов, видео