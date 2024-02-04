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В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины - РИА Новости, 04.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 04.02.2024 (обновлено: 06:12 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/amerikantsy-1925281248.html
В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины
В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины - РИА Новости, 04.02.2024
В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины
США не успокоятся даже после победы России на Украине и попытаются подорвать российское влияние в других регионах, предположил профессор Чикагского университета РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T03:18
2024-02-04T06:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
молдавия
белоруссия
черное море
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США не успокоятся даже после победы России на Украине и попытаются подорвать российское влияние в других регионах, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran."Американцы не прикинутся мертвыми (после победы России на Украине. — Прим. ред.). Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию ", — уверен эксперт.Миршаймер назвал районы, где Штаты могут организовать очередную эскалацию конфликта с Россией. Провокаций следует ожидать в Арктике, на Черном море и в Молдавии. Кроме того, Вашингтон может организовать "цветную революцию" в Белоруссии."Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе", — заключил Джон Миршаймер.Ранее Владимир Путин заявил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20240202/nato-1925080550.html
https://ria.ru/20240130/obostrenie-1924280773.html
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в мире, россия, украина, сша, молдавия, белоруссия, черное море, европа, арктика, джон миршаймер, чикагский университет, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Молдавия, Белоруссия, Черное море, Европа, Арктика, Джон Миршаймер, Чикагский университет, НАТО
В США раскрыли, где начнут новый конфликт с Россией после Украины

Профессор Миршаймер: Штаты продолжат конфликт с Россией после поражения Украины

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. США не успокоятся даже после победы России на Украине и попытаются подорвать российское влияние в других регионах, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Duran.
"Американцы не прикинутся мертвыми (после победы России на Украине. — Прим. ред.). Американцы пойдут на многое, чтобы подорвать Россию ", — уверен эксперт.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
"Уже готовится". СМИ раскрыли шокирующие планы НАТО по соседству с Украиной
2 февраля, 17:06
Миршаймер назвал районы, где Штаты могут организовать очередную эскалацию конфликта с Россией. Провокаций следует ожидать в Арктике, на Черном море и в Молдавии. Кроме того, Вашингтон может организовать "цветную революцию" в Белоруссии.
«
"Не будет конца неприятностям на Украине и в Восточной Европе", — заключил Джон Миршаймер.
Ранее Владимир Путин заявил, что Запад продолжает вести против России гибридную войну, снабжает киевский режим развединформацией в режиме реального времени, передает вооружение. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
"Новая фаза": в Германии раскрыли неожиданный план США по России
30 января, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМолдавияБелоруссияЧерное мореЕвропаАрктикаДжон МиршаймерЧикагский университетНАТО
 
 
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