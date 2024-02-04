https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html

В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах

В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах - РИА Новости, 04.02.2024

В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T10:19

2024-02-04T10:19

2024-02-04T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично", - сказал Жиленко. По его словам, солнцезащитные очки, как аксессуар, всегда востребованы в Крыму и поэтому малышку назвали Модница. "Она вся белоснежная в "солнечных модных очках" привлекает внимание. Сейчас находится с мамой в отдельном вольере, питается ее молоком. Когда окрепнет - выпустим в общий вольер", - подчеркнул Жиленко.

https://ria.ru/20240202/predskazanie-1925057727.html

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