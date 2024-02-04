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В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах - РИА Новости, 04.02.2024
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10:19 04.02.2024
https://ria.ru/20240204/alpaka-1925300502.html
В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах
В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах - РИА Новости, 04.02.2024
В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T10:19
2024-02-04T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично", - сказал Жиленко. По его словам, солнцезащитные очки, как аксессуар, всегда востребованы в Крыму и поэтому малышку назвали Модница. "Она вся белоснежная в "солнечных модных очках" привлекает внимание. Сейчас находится с мамой в отдельном вольере, питается ее молоком. Когда окрепнет - выпустим в общий вольер", - подчеркнул Жиленко.
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общество, россия
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В Крыму родился детеныш альпаки с необычным рисунком на глазах

В зоопарке Бахчисарайского парка родился альпака с необычным рисунком на глазах

© Фото : Парк миниатюр | Бахчисарай/ВКонтактеУ альпака родился детеныш в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
У альпака родился детеныш в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Парк миниатюр | Бахчисарай/ВКонтакте
У альпака родился детеныш в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму у альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«
"У альпака родился детеныш с необычным рисунком на глазах, похожим на солнцезащитные очки, что для туристического Крыма очень символично", - сказал Жиленко.
По его словам, солнцезащитные очки, как аксессуар, всегда востребованы в Крыму и поэтому малышку назвали Модница.
"Она вся белоснежная в "солнечных модных очках" привлекает внимание. Сейчас находится с мамой в отдельном вольере, питается ее молоком. Когда окрепнет - выпустим в общий вольер", - подчеркнул Жиленко.
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