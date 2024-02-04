https://ria.ru/20240204/aktsiya-1925373108.html

В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ

В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ - РИА Новости, 04.02.2024

В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ

Более 16 тысяч человек вышли в воскресенье в Бремене на акцию протеста против ультраправых и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило издание... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T22:25

2024-02-04T22:25

2024-02-04T22:26

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 16 тысяч человек вышли в воскресенье в Бремене на акцию протеста против ультраправых и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило издание Tagesschau. "Десятки тысяч людей снова вышли на улицы по всей стране в знак протеста против правого экстремизма. По данным полиции, в Бремене на демонстрацию вышли 16 500 человек", - пишет Tagesschau. Акции, собравшие более тысячи человек, прошли в целом ряде небольших городов Германии: Любеке, Везеле, Гревенброхе и других. Накануне подобная акция в Берлине собрала более 150 тысяч человек. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.

https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925317613.html

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в мире, бремен (земля), германия, любек