Рейтинг@Mail.ru
В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ - РИА Новости, 04.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 04.02.2024 (обновлено: 22:26 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/aktsiya-1925373108.html
В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ
В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ - РИА Новости, 04.02.2024
В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ
Более 16 тысяч человек вышли в воскресенье в Бремене на акцию протеста против ультраправых и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило издание... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T22:25
2024-02-04T22:26
в мире
бремен (земля)
германия
любек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147303/91/1473039136_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f030194abef8039c5caf23e452a0ba3b.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 16 тысяч человек вышли в воскресенье в Бремене на акцию протеста против ультраправых и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило издание Tagesschau. "Десятки тысяч людей снова вышли на улицы по всей стране в знак протеста против правого экстремизма. По данным полиции, в Бремене на демонстрацию вышли 16 500 человек", - пишет Tagesschau. Акции, собравшие более тысячи человек, прошли в целом ряде небольших городов Германии: Любеке, Везеле, Гревенброхе и других. Накануне подобная акция в Берлине собрала более 150 тысяч человек. С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
https://ria.ru/20240204/gretsiya-1925317613.html
https://ria.ru/20240130/orlean-1924424250.html
https://ria.ru/20240203/parizh-1925230003.html
бремен (земля)
германия
любек
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147303/91/1473039136_142:0:2809:2000_1920x0_80_0_0_e39e92a951efb9f57d7bd8783dd5454a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бремен (земля), германия, любек
В мире, Бремен (земля), Германия, Любек
В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и АдГ

В Бремене более 16 тысяч человек вышли на акцию против ультраправых и партии АдГ

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 16 тысяч человек вышли в воскресенье в Бремене на акцию протеста против ультраправых и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сообщило издание Tagesschau.
"Десятки тысяч людей снова вышли на улицы по всей стране в знак протеста против правого экстремизма. По данным полиции, в Бремене на демонстрацию вышли 16 500 человек", - пишет Tagesschau.
Акция протеста греческих фермеров в Салониках - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В Греции фермеры перекрыли шоссе в знак протеста
Вчера, 13:49
Акции, собравшие более тысячи человек, прошли в целом ряде небольших городов Германии: Любеке, Везеле, Гревенброхе и других.
Накануне подобная акция в Берлине собрала более 150 тысяч человек.
Протест французских фермеров на трассе к северу от Парижа - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Французские фермеры устроили акцию протеста в Орлеане
30 января, 17:39
С прошлого месяца по Германии идет волна протестов против праворадикальных сил, включая АдГ. Поводом послужила публикация издания Correctiv, согласно которой в конце ноября вблизи Потсдама прошла конференция крайне правых политиков. В числе прочего на встрече якобы обсуждалась возможность массовой высылки миллионов мигрантов из Германии. По данным Correctiv, в мероприятии принимали участие и представители АдГ. АдГ, в свою очередь, обвиняет Correctiv в работе на правительство, а сами акции протеста считает попытками правящей коалиции отвлечь внимание людей от текущих проблем в стране.
В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт.
Акция протеста полицейских в Париже - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Париже муниципальные полицейские провели акцию, требуя повышения зарплат
3 февраля, 17:18
 
В миреБремен (земля)ГерманияЛюбек
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала