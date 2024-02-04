https://ria.ru/20240204/aktivy-1925374047.html

СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов

СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов - РИА Новости, 04.02.2024

СМИ: страны G7 и ЕС придумали план по использованию российских активов

Страны G7 и ЕС обсуждают план по использованию замороженных активов РФ в качестве залога, чтобы помочь в восстановлении Украины, заявило агентство Блумберг со... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T22:41

2024-02-04T22:41

2024-02-04T22:41

в мире

украина

россия

бельгия

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838518800_0:147:3103:1892_1920x0_80_0_0_03890dca61d89ed18bf20f8ce86a68e1.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Страны G7 и ЕС обсуждают план по использованию замороженных активов РФ в качестве залога, чтобы помочь в восстановлении Украины, заявило агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга. Как отмечает Блумберг, по этому плану союзники Украины могли бы продать "долг", чтобы внести свой вклад в восстановление страны, используя замороженные активы в качестве залога. "Сторонники этого решения полагают, что любое урегулирование конфликта в соответствии с международным правом приведет к тому, что Россия будет обязана оплатить ущерб <...> Украине. В случае отказа России могут быть предъявлены претензии по замороженным активам", - рассказали агентству неназванные источники. Как заявил Блумберг один из источников, этот план может позволить создать специальную структуру, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном (по ним не выплачиваются регулярные проценты, но они продаются с большой скидкой от номинальной стоимости), обеспеченные залогом. Отмечается, что будет установлена "иерархия залогового обеспечения" (ликвидные активы, которые заемщик предоставляет кредитору в качестве гарантии возврата займа). В ней будут использоваться активы, принадлежащие сети финансовых учреждений Euroclear, а также банкам. Агентство со ссылкой на источники заявляет, что обсуждение плана ведется пока на техническом уровне, никакого политического решения еще не было принято. Один из источников подчеркнул Блумберг, что некоторые страны, участвующие в обсуждениях, хотят "продвинуться быстрее" в принятии решения по сравнению с другими. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В последнее время, на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года, обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось. В середине октября премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

украина

россия

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, бельгия, евросоюз, еврокомиссия