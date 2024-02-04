https://ria.ru/20240204/agapov-1925356043.html

Умер актер Алексей Агапов

Умер актер Алексей Агапов - РИА Новости, 04.02.2024

Умер актер Алексей Агапов

Российский актер Алексей Агапов умер на 51-м году жизни на следующий день после празднования юбилея, сообщается на сайте Государственного русского... РИА Новости, 04.02.2024

2024-02-04T19:27

2024-02-04T19:27

2024-02-04T19:53

культура

общество

алексей агапов

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский актер Алексей Агапов умер на 51-м году жизни на следующий день после празднования юбилея, сообщается на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии."Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания", — говорится в публикации.Причина смерти не уточняется.Агапов играл в постановках "Покровские ворота", "Странная миссис Сэвидж", "Гамлет", "Отрочество", "Ужин с дураком".

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общество, алексей агапов