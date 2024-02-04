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Умер актер Алексей Агапов - РИА Новости, 04.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:27 04.02.2024 (обновлено: 19:53 04.02.2024)
https://ria.ru/20240204/agapov-1925356043.html
Умер актер Алексей Агапов
Умер актер Алексей Агапов - РИА Новости, 04.02.2024
Умер актер Алексей Агапов
Российский актер Алексей Агапов умер на 51-м году жизни на следующий день после празднования юбилея, сообщается на сайте Государственного русского... РИА Новости, 04.02.2024
2024-02-04T19:27
2024-02-04T19:53
культура
общество
алексей агапов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский актер Алексей Агапов умер на 51-м году жизни на следующий день после празднования юбилея, сообщается на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии."Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания", — говорится в публикации.Причина смерти не уточняется.Агапов играл в постановках "Покровские ворота", "Странная миссис Сэвидж", "Гамлет", "Отрочество", "Ужин с дураком".
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общество, алексей агапов
Культура, Общество, Алексей Агапов
Умер актер Алексей Агапов

Актер Алексей Агапов умер через день после 50-летнего юбилея

© Фото : Государственный Русский Драматический Театр УдмуртииАлексей Агапов
Алексей Агапов - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
© Фото : Государственный Русский Драматический Театр Удмуртии
Алексей Агапов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Российский актер Алексей Агапов умер на 51-м году жизни на следующий день после празднования юбилея, сообщается на сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии.
"Это огромная потеря для культуры республики, для всех зрителей! Всего несколько дней назад артисты скидывались на подарок к его 50-летию и писали смешные пожелания", — говорится в публикации.
Причина смерти не уточняется.
Агапов играл в постановках "Покровские ворота", "Странная миссис Сэвидж", "Гамлет", "Отрочество", "Ужин с дураком".
 
КультураОбществоАлексей Агапов
 
 
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