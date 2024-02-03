https://ria.ru/20240203/zemletryasenie-1925167922.html

В США произошло землетрясение

В США произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024

В США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:34

2024-02-03T08:34

2024-02-03T09:08

в мире

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оклахома

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Как сообщается, землетрясение произошло в 5.24 по времени UTC (8.24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата города Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 8 километров.Позднее сейсмологи уточнили магнитуду, понизив ее до 5,1. Кроме того, согласно скорректированным данным, очаг залегал на глубине 6 километров.

https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html

сша

оклахома

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в мире, сша, оклахома