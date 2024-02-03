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В США произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024
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08:34 03.02.2024 (обновлено: 09:08 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/zemletryasenie-1925167922.html
В США произошло землетрясение
В США произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024
В США произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:34
2024-02-03T09:08
в мире
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оклахома
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Как сообщается, землетрясение произошло в 5.24 по времени UTC (8.24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата города Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 8 километров.Позднее сейсмологи уточнили магнитуду, понизив ее до 5,1. Кроме того, согласно скорректированным данным, очаг залегал на глубине 6 километров.
https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html
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в мире, сша, оклахома
В мире, США, Оклахома
В США произошло землетрясение

В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Как сообщается, землетрясение произошло в 5.24 по времени UTC (8.24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата города Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 8 километров.
Позднее сейсмологи уточнили магнитуду, понизив ее до 5,1. Кроме того, согласно скорректированным данным, очаг залегал на глубине 6 километров.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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В миреСШАОклахома
 
 
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