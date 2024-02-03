https://ria.ru/20240203/zemletryasenie-1925167922.html
В США произошло землетрясение
В США произошло землетрясение - РИА Новости, 03.02.2024
В США произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:34
2024-02-03T08:34
2024-02-03T09:08
в мире
сша
оклахома
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в американском штате Оклахома, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Как сообщается, землетрясение произошло в 5.24 по времени UTC (8.24 мск) в 70 километрах к востоку-северо-востоку от столицы штата города Оклахома-Сити. Очаг залегал на глубине 8 километров.Позднее сейсмологи уточнили магнитуду, понизив ее до 5,1. Кроме того, согласно скорректированным данным, очаг залегал на глубине 6 километров.
https://ria.ru/20240202/zemletryasenie-1924938636.html
сша
оклахома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оклахома
В США произошло землетрясение
В американском штате Оклахома произошло землетрясение магнитудой 5,5