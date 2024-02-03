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"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:37 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925269165.html
"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.02.2024
"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который мог бы заменить Валерия Залужного, предположил британский... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T23:37
2024-02-03T23:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
кирилл буданов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который мог бы заменить Валерия Залужного, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководства Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ключевым моментом является то, что пока не произошло перестановки в кадрах, так как глава киевского режима не сумел добиться отставки Залужного. Меркурис добавил, что текущая ситуация указывает на раскол внутри Украины."Если Зеленский не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены", — резюмировал он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

Эксперт Меркурис: Зеленский не может найти генерала на место Залужного

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который мог бы заменить Валерия Залужного, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководства Зеленского", — отметил он.
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По словам эксперта, сейчас ключевым моментом является то, что пока не произошло перестановки в кадрах, так как глава киевского режима не сумел добиться отставки Залужного. Меркурис добавил, что текущая ситуация указывает на раскол внутри Украины.
"Если Зеленский не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены", — резюмировал он.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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