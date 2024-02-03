https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925269165.html

"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском - РИА Новости, 03.02.2024

"Удивительно!" На Западе сделали шокирующее заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который мог бы заменить Валерия Залужного, предположил британский... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T23:37

2024-02-03T23:37

2024-02-03T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

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валерий залужный

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не может найти генерала на должность главкома ВСУ, который мог бы заменить Валерия Залужного, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Удивительно, что он не может найти генерала, готового занять место Залужного. Это говорит о полном непринятии военным руководства Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, сейчас ключевым моментом является то, что пока не произошло перестановки в кадрах, так как глава киевского режима не сумел добиться отставки Залужного. Меркурис добавил, что текущая ситуация указывает на раскол внутри Украины."Если Зеленский не может уволить Залужного в этой отчаянно неустойчивой ситуации, то его дни как президента сочтены", — резюмировал он.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.

https://ria.ru/20240203/vsu-1925252483.html

https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины