Рейтинг@Mail.ru
"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 03.02.2024 (обновлено: 21:11 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html
"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому
"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2024
"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому
Президента Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:33
2024-02-03T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_4cf71ad52db8aa56a063941ffd5b07e6.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."По-любому большая часть армии, Генеральный штаб &lt;…&gt; будут на стороне Залужного. Ну естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку", — отметил он.По мнению эксперта, главе киевского режима не удастся поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте. Он добавил, что ни одно назначение Зеленского еще не было удачным.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925198663.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1924928385_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_2b1c75b10d8353aeff7308dc2eaedf97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны Украины
"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому

Соскин: Зеленского вынудят уйти в отставку, если он попытается уволить Залужного

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
"По-любому большая часть армии, Генеральный штаб <…> будут на стороне Залужного. Ну естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку", — отметил он.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Катастрофа. Во Франции резко ответили генералу, проболтавшемуся об Украине
Вчера, 15:13
По мнению эксперта, главе киевского режима не удастся поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте. Он добавил, что ни одно назначение Зеленского еще не было удачным.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети
Вчера, 13:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала