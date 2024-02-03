https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925232077.html

"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому

"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2024

"Большая часть армии". В Киеве заговорили о военном ультиматуме Зеленскому

Президента Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:33

2024-02-03T17:33

2024-02-03T21:11

специальная военная операция на украине

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президента Владимира Зеленского вынудят уйти в отставку в случае попытки уволить главкома ВСУ Валерия Залужного, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале."По-любому большая часть армии, Генеральный штаб <…> будут на стороне Залужного. Ну естественно, что они ему поставят ультиматум, Зеленскому, если он попробует снять Залужного. Они ему скажут: "Так ты сам иди в отставку", — отметил он.По мнению эксперта, главе киевского режима не удастся поставить такое военное руководство, которое смогло бы установить полный контроль над всеми подразделениями на фронте. Он добавил, что ни одно назначение Зеленского еще не было удачным.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.

https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html

https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925198663.html

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в мире, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны украины