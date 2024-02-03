https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925198663.html

Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети

Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети - РИА Новости, 03.02.2024

Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу. В нем он поблагодарил его и бундестаг... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T13:26

2024-02-03T13:26

2024-02-03T13:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу. В нем он поблагодарил его и бундестаг Германии за выделение 7,6 миллиарда евро на военную помощь Украине. "Ведение войны должно быть прекращено, мы призываем к миру", — написал один из комментаторов. "Следует ускорить усилия по прекращению огня, чтобы спасти страну от дальнейшего разрушения", — поддержал другой. "Оружейная индустрия любит тебя!" — сыронизировал третий. "Вы напрасно проливаете свою кровь в войне Запада", — поделился мнением еще один из пользователей. "Игра окончена", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию.

https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц