Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети
© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу.
В нем он поблагодарил его и бундестаг Германии за выделение 7,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
В нем он поблагодарил его и бундестаг Германии за выделение 7,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
"Ведение войны должно быть прекращено, мы призываем к миру", — написал один из комментаторов.
"Следует ускорить усилия по прекращению огня, чтобы спасти страну от дальнейшего разрушения", — поддержал другой.
"Оружейная индустрия любит тебя!" — сыронизировал третий.
"Вы напрасно проливаете свою кровь в войне Запада", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Игра окончена", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию.
"Следует ускорить усилия по прекращению огня, чтобы спасти страну от дальнейшего разрушения", — поддержал другой.
"Оружейная индустрия любит тебя!" — сыронизировал третий.
"Вы напрасно проливаете свою кровь в войне Запада", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Игра окончена", — заключили читатели.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию.