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Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/zelenskiy-1925198663.html
Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети
Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети - РИА Новости, 03.02.2024
Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу. В нем он поблагодарил его и бундестаг... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:26
2024-02-03T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
германия
олаф шольц
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу. В нем он поблагодарил его и бундестаг Германии за выделение 7,6 миллиарда евро на военную помощь Украине. "Ведение войны должно быть прекращено, мы призываем к миру", — написал один из комментаторов. "Следует ускорить усилия по прекращению огня, чтобы спасти страну от дальнейшего разрушения", — поддержал другой. "Оружейная индустрия любит тебя!" — сыронизировал третий. "Вы напрасно проливаете свою кровь в войне Запада", — поделился мнением еще один из пользователей. "Игра окончена", — заключили читатели. Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию.
https://ria.ru/20240203/medvedev-1925187260.html
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
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в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Олаф Шольц

Обращение Зеленского к Шольцу вызвало шок в Сети

© AP Photo / Roman KoksarovПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Roman Koksarov
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

В нем он поблагодарил его и бундестаг Германии за выделение 7,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
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"Ведение войны должно быть прекращено, мы призываем к миру", — написал один из комментаторов.

"Следует ускорить усилия по прекращению огня, чтобы спасти страну от дальнейшего разрушения", — поддержал другой.

"Оружейная индустрия любит тебя!" — сыронизировал третий.

"Вы напрасно проливаете свою кровь в войне Запада", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Игра окончена", — заключили читатели.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерманияОлаф Шольц
 
 
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