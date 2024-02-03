https://ria.ru/20240203/zasedanie-1925239687.html

Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов США по Ираку и Сирии

Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов США по Ираку и Сирии - РИА Новости, 03.02.2024

Россия запросила срочное заседание СБ ООН после ударов США по Ираку и Сирии

Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии, сообщил заместитель постоянного представителя при организации... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T18:29

2024-02-03T18:29

2024-02-03T19:12

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ООН, 3 фев — РИА Новости. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии, сообщил заместитель постоянного представителя при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале."Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии", — сказал он.По словам дипломата, председательствующая в этом месяце Гайана планируют назначить его на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 мск) 5 февраля.Ранее в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва осуждает "вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств". Она назвала авиаудары по территории Ирака и Сирии полным пренебрежением США нормами международного права. Таким образом, по ее словам, Вашингтон пытается ввергнуть в конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока.Минувшей ночью Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что в ответ на атаку на военную базу в Иордании американская авиация поразила не менее 85 объектов, принадлежащих силам иранского Корпуса стражей исламской революции и их союзникам в Ираке и Сирии, — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников и другие цели.По информации Минобороны Сирии, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военнослужащих, государственной и частной собственности нанесен большой ущерб. В свою очередь, агентство Shafaq News со ссылкой на иракское командование сообщило, что жертвами американских авиаударов по провинции Анбар на западе страны стали 16 человек.

https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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ирак

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