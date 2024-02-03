https://ria.ru/20240203/zaklyuchennye-1925205295.html

ХАМАС потребовало освободить три тысячи палестинских заключенных, пишут СМИ

ХАМАС потребовало освободить три тысячи палестинских заключенных, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

ХАМАС потребовало освободить три тысячи палестинских заключенных, пишут СМИ

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС требует освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных, сообщил телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:11

2024-02-03T14:11

2024-02-03T14:11

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израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС требует освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "ХАМАС требует освобождения 3000 палестинских заключенных, находящихся в Израиле", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, посредники предлагают шестинедельное перемирие в секторе Газа. Источники отмечают, что проект перемирия предполагает освобождение 36 заложников, удерживаемых ХАМАС. Источники добавили, что ХАМАС требует изменить проект соглашения о перемирии на четыре этапа вместо трех. Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщал, что Израиль согласился на предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа, от ХАМАС также предварительно получена положительная реакция. Израильский 12-й канал также сообщал, то "Моссад" представил план сделки с ХАМАС, первый этап которого подразумевает освобождение 35 заложников в обмен на 35 дней перемирия в Газе. В конце января представители Израиля, США, Египта и Катара согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа. Движение ХАМАС заявило, что получило предложение по перемирию в Газе, изучает его и даст ответ.

https://ria.ru/20240201/khamas-1924913055.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году