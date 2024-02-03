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В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой - РИА Новости, 03.02.2024
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14:41 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой - РИА Новости, 03.02.2024
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой
Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:41
2024-02-03T14:41
происшествия
сочи
алтайский край
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СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. По данным полиции, инцидент произошел на рынке в Хостинском районе города днем. "Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой злоумышленник ударил животное, причинив ему смертельное ранение", - сказано в сообщении сочинского УВД.
https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html
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происшествия, сочи, алтайский край
Происшествия, Сочи, Алтайский край
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой

УВД: в Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД.
По данным полиции, инцидент произошел на рынке в Хостинском районе города днем.
"Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой злоумышленник ударил животное, причинив ему смертельное ранение", - сказано в сообщении сочинского УВД.
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