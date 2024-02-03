https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой - РИА Новости, 03.02.2024
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой
Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:41
2024-02-03T14:41
2024-02-03T14:41
происшествия
сочи
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg
СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. По данным полиции, инцидент произошел на рынке в Хостинском районе города днем. "Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой злоумышленник ударил животное, причинив ему смертельное ранение", - сказано в сообщении сочинского УВД.
https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html
сочи
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_c5dce731c47aeeff7519823f2dedee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, алтайский край
Происшествия, Сочи, Алтайский край
В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой
УВД: в Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой