https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html

В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой

В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой - РИА Новости, 03.02.2024

В Сочи задержали мужчину, который зарезал собаку косой

Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:41

2024-02-03T14:41

2024-02-03T14:41

происшествия

сочи

алтайский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811251889_0:0:3378:1900_1920x0_80_0_0_1500c1803e9651636a61d67910eeeb26.jpg

СОЧИ, 3 фев – РИА Новости. Мужчина, убивший дворовую собаку днем на улице в Сочи складной косой, задержан, сообщили в пресс-службе городского УВД. По данным полиции, инцидент произошел на рынке в Хостинском районе города днем. "Прибывшие полицейские задержали 35-летнего приезжего из Алтайского края и доставили в отдел полиции. Правоохранители изъяли у мужчины складную косу, которой злоумышленник ударил животное, причинив ему смертельное ранение", - сказано в сообщении сочинского УВД.

https://ria.ru/20240202/sobaka-1924944955.html

сочи

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, алтайский край