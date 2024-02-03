https://ria.ru/20240203/wildberries-1925207144.html

Бакальчук рассказала об отношениях Wildberries с органами власти

Бакальчук рассказала об отношениях Wildberries с органами власти - РИА Новости, 03.02.2024

Бакальчук рассказала об отношениях Wildberries с органами власти

Wildberries находится в хороших отношениях со всеми органами власти и ведомствами в России, в том числе маркетплейс сам встал на онлайн-мониторинг налоговой,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:27

2024-02-03T14:27

2024-02-03T14:27

россия

татьяна бакальчук

wildberries

экономика

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Wildberries находится в хороших отношениях со всеми органами власти и ведомствами в России, в том числе маркетплейс сам встал на онлайн-мониторинг налоговой, заявила в интервью РИА Новости глава компании Татьяна Бакальчук. "Не всё, что говорят в медиа - это правда. Со всеми ведомствами и органами власти на всех уровнях у нас хорошие отношения", - уточнила она. При этом, говоря про налоговые проверки, Бакальчук подчеркнула, что сейчас их вообще нет. "Раньше они были плановые, раз в три года, но в 2019 году мы встали на онлайн-мониторинг, кстати, тогда единственные в стране, и до сих пор одни среди ритейла и онлайн-бизнеса. Мы на постоянной связи с налоговой, участвуем во всех экспериментах и даже иногда предлагаем свои собственные решения", - добавила глава компании. В декабре 2023 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года. Мораторий на плановые проверки бизнеса был установлен в 2022 году. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков.

https://ria.ru/20240203/bakalchuk-1925175760.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, татьяна бакальчук, wildberries, экономика