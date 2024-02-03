https://ria.ru/20240203/vystavka-1925245574.html
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА - РИА Новости, 03.02.2024
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" представит оборудование для аэронавигации и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, сообщили в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T19:18
2024-02-03T19:18
2024-02-03T19:18
безопасность
москва
россия
ян новиков
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" представит оборудование для аэронавигации и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, сообщили в концерне. "С 6 по 7 февраля АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" примет участие в XI Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которые пройдут в столичном МВЦ "Крокус Экспо". На выставке холдинг продемонстрирует натурные образцы и макеты высокотехнологичного оборудования, а также инновационные решения в области аэронавигации и обеспечения работы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации", - сказали в компании. Там отметили, что особое внимание будет уделено достижениям концерна по разработке средств и технологий, направленных на обеспечение безопасного совместного выполнения полётов беспилотных воздушных средств и пилотируемых воздушных судов. "Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля БЦВМ, который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащён российской операционной системой реального времени. Концерн также продемонстрирует автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо". Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы. "На выставке можно будет узнать о технологических решениях концерна по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. Дронопортами можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. В частности, концерн продемонстрирует дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-Мини", - уточнили в концерне. Также на стенде холдинга будут представлены различные модели РЛС. Как отметил генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "холдинг поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму свыше 100 миллиардов рублей". "Сейчас крайне важной задачей является обеспечение контроля использования БПЛА, а также интеграция отечественных беспилотных систем в единое воздушное пространство. Концерн предлагает ряд инновационных перспективных решений в этой области, при этом актуальность скорейшего внедрения представленных нами систем очевидна", – добавил Новиков. Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения "Алмаз-Антея" Дмитрий Савицкий сообщил, что "у холдинга накоплен огромный опыт по созданию различных автоматизированных систем организации воздушного движения, которые подтвердили свою высокую надежность и эффективность работы в любых условиях". "Этот опыт необходимо максимально использовать и для решения новых технических задач, а также создания уникальных перспективных систем контроля и управления движением БПЛА", – отметил он.
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безопасность, москва, россия, ян новиков, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Москва, Россия, Ян Новиков, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА
На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет технику для интеграции БПЛА
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" представит оборудование для аэронавигации и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, сообщили в концерне.
"С 6 по 7 февраля АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" примет участие в XI Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которые пройдут в столичном МВЦ "Крокус Экспо". На выставке холдинг продемонстрирует натурные образцы и макеты высокотехнологичного оборудования, а также инновационные решения в области аэронавигации и обеспечения работы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации", - сказали в компании.
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Там отметили, что особое внимание будет уделено достижениям концерна по разработке средств и технологий, направленных на обеспечение безопасного совместного выполнения полётов беспилотных воздушных средств и пилотируемых воздушных судов.
"Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля БЦВМ, который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащён российской операционной системой реального времени.
Концерн также продемонстрирует автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".
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Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.
"На выставке можно будет узнать о технологических решениях концерна по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. Дронопортами можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. В частности, концерн продемонстрирует дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-Мини", - уточнили в концерне.
Также на стенде холдинга будут представлены различные модели РЛС.
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Как отметил генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков
, "холдинг поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России
на сумму свыше 100 миллиардов рублей".
"Сейчас крайне важной задачей является обеспечение контроля использования БПЛА, а также интеграция отечественных беспилотных систем в единое воздушное пространство. Концерн предлагает ряд инновационных перспективных решений в этой области, при этом актуальность скорейшего внедрения представленных нами систем очевидна", – добавил Новиков.
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Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения "Алмаз-Антея" Дмитрий Савицкий сообщил, что "у холдинга накоплен огромный опыт по созданию различных автоматизированных систем организации воздушного движения, которые подтвердили свою высокую надежность и эффективность работы в любых условиях".
"Этот опыт необходимо максимально использовать и для решения новых технических задач, а также создания уникальных перспективных систем контроля и управления движением БПЛА", – отметил он.
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