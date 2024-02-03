https://ria.ru/20240203/vsu-1925212494.html

Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины - РИА Новости, 03.02.2024

Российские войска за неделю нанесли 37 ударов по военным объектам Украины

За неделю российские вооруженные силы нанесли 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:09

2024-02-03T15:09

2024-02-03T16:17

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. За неделю российские вооруженные силы нанесли 37 ударов ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны."В период с 27 января по 3 февраля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 37 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам и базам горючего ВСУ", — говорится в сводке.Кроме того, целями были пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, добавили в военном ведомстве."Все назначенные объекты поражены", — заключили там.В Минобороны рассказали также о ситуации на разных участках фронта.Так, на Купянском направлении Западная группировка войск освободила село Табаевка (Харьковская область) и продолжала улучшать положение по переднему краю на отдельных участках. За неделю российские подразделения отразили 41 атаку 30-й, 32-й, 44-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 103-й бригады теробороны. Потери противника составили свыше 750 человек убитыми и ранеными, танк, девять боевых бронемашин, 21 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. На Краснолиманском направлении группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи, отразив 19 атак ВСУ и нанеся поражение живой силе и технике 60-й, 63-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения и 13-й бригады Нацгвардии Украины. Там украинские войска потеряли примерно 1825 военнослужащих, шесть танков, 13 бронемашин, 36 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.На Донецком направлении Южная группировка отразила 22 атаки ВСУ, уничтожив не менее 2245 украинских военнослужащих, пять танков, 19 бронемашин, 63 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии и две боевых машины РСЗО "Град". На Южнодонецком направлении группировка "Восток" отбила девять украинских атак и нанесла поражение подразделениям 58-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны. Противник потерял порядка 735 солдат, два танка, шесть бронемашин, 17 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО "Град".На Запорожском направлении российские подразделения отразили атаку штурмовиков 108-й бригады теробороны и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, которые потеряли более 385 военнослужащих, танк, десять бронемашин, 19 автомобилей, 15 артиллерийских орудий и боевую машину РСЗО "Град". На Херсонском направлении российские войска нанесли поражение 35-й, 36-й, 38-й бригадам морской пехоты, 121-й, 123-й и 124-й бригадам. Противник потерял около 290 солдат, четыре танка, две бронемашины, 26 автомобилей, 11 лодок и 12 орудий полевой артиллерии. В течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили семь пусковых установок зенитных ракетных комплексов (пять С-300, SAMP-T производства Франции и немецкую IRIS-T), три радиолокационные станции норвежского ЗРК NASAMS, два радиолокатора С-300, одну радиолокационную станцию IRIS-T и шесть складов боеприпасов.Авиация и силы ПВО за неделю сбили 20 авиационных управляемых ракет, в том числе четыре HARM, авиабомбу JDAM, 53 реактивных снаряда систем HIMARS, "Ураган" и "Ольха" и 423 дрона.

https://ria.ru/20240203/stsenariy-1925162038.html

https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925163404.html

https://ria.ru/20240203/uyazvimost-1925158806.html

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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины