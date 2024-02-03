https://ria.ru/20240203/volodin-1925170515.html

Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро

Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.02.2024

Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро

Лидеры Европы, решив выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, в этой... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:10

2024-02-03T09:10

2024-02-03T09:16

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидеры Европы, решив выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, в этой ситуации неизбежен приход новой власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на всё большие проблемы… Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", - написал Володин.Ранее Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Кроме того, саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, Евросоюз также намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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