Рейтинг@Mail.ru
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 03.02.2024 (обновлено: 09:16 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/volodin-1925170515.html
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро - РИА Новости, 03.02.2024
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро
Лидеры Европы, решив выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, в этой... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:10
2024-02-03T09:16
в мире
киев
европа
евросоюз
украина
россия
вячеслав володин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b346c17b21aad694b0ce5df4d83a12a.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидеры Европы, решив выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, в этой ситуации неизбежен приход новой власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на всё большие проблемы… Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", - написал Володин.Ранее Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Кроме того, саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, Евросоюз также намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
киев
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845428076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_85ed1633f045091b5feb5ae9050d801f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, европа, евросоюз, украина, россия, вячеслав володин, сергей лавров, олаф шольц, нато, госдума рф
В мире, Киев, Европа, Евросоюз, Украина, Россия, Вячеслав Володин, Сергей Лавров, Олаф Шольц, НАТО, Госдума РФ
Володин прокомментировал решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро

Володин: решение ЕС выделить Украине 50 млрд евро идет вопреки интересам Европы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Лидеры Европы, решив выделить Киеву 50 миллиардов евро, обрекают свои страны на большие проблемы и действуют вопреки своим национальным интересам, в этой ситуации неизбежен приход новой власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«
"Лидеры Европейского союза, приняв решение о выделении нацистскому киевскому режиму 50 млрд евро, обрекают свои страны на всё большие проблемы… Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев", - написал Володин.
Ранее Европейские лидеры на саммите в Брюсселе поручили министрам до начала марта утвердить увеличение средств для военной поддержки Украины через Европейский фонд мира. Кроме того, саммит утвердил выделение Киеву на период до 2027 года 50 миллиардов евро в качестве макрофинансовой помощи, Евросоюз также намерен частично покрывать расходы на помощь Украине из средств, получаемых от инвестирования российских замороженных активов, следовало из выводов саммита ЕС в Брюсселе. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что странам ЕС нужно срочно начать обсуждение увеличения поставок вооружений Украине, потому что запланированных на данный момент недостаточно.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Как Европа помогает УкраинеКак Европа помогает Украине
Инфографика
 
В миреКиевЕвропаЕвросоюзУкраинаРоссияВячеслав ВолодинСергей ЛавровОлаф ШольцНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала