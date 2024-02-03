https://ria.ru/20240203/uyazvimost-1925158806.html

"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте

"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте - РИА Новости, 03.02.2024

"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте

Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:25

2024-02-03T04:25

2024-02-03T04:25

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ."Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", — посетовал украинский солдат.Другой военный ВСУ рассказал журналисту, что все из 20 полученных от Запада танков находились в нерабочем состоянии. Остальные отметили, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского там ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, вооруженные силы украины, сша, евросоюз, россия, украина