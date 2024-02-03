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"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:25 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/uyazvimost-1925158806.html
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте - РИА Новости, 03.02.2024
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте
Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:25
2024-02-03T04:25
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ.&quot;Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд&quot;, — посетовал украинский солдат.Другой военный ВСУ рассказал журналисту, что все из 20 полученных от Запада танков находились в нерабочем состоянии. Остальные отметили, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского там ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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в мире, вооруженные силы украины, сша, евросоюз, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, США, Евросоюз, Россия, Украина
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте

Figaro: украинские военные пожаловались на западную технику и нехватку снарядов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ.
«

"Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", — посетовал украинский солдат.

Другой военный ВСУ рассказал журналисту, что все из 20 полученных от Запада танков находились в нерабочем состоянии. Остальные отметили, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского там ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныСШАЕвросоюзРоссияУкраина
 
 
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