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"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте - РИА Новости, 03.02.2024
"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте
Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:25
2024-02-03T04:25
2024-02-03T04:25
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Украинские военные пожаловались на нехватку оружия и нерабочую западную технику, сообщил корреспондент Figaro, посетивший позиции ВСУ."Оборудование ненадежное, опасное, а запасных частей у нас больше нет. Нам дают боеприпасы, ограниченные дальностью в семь километров, и в слишком малом количестве. С этими снарядами мы вынуждены приближаться к русским на три километра для удара, и на этом расстоянии они бьют по нам беспилотниками-камикадзе еще до того, как мы пустим первый снаряд", — посетовал украинский солдат.Другой военный ВСУ рассказал журналисту, что все из 20 полученных от Запада танков находились в нерабочем состоянии. Остальные отметили, что им каждый раз приходится ремонтировать технику перед боевым выходом.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского там ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, вооруженные силы украины, сша, евросоюз, россия, украина
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"Приближаемся к русским". В ВСУ раскрыли уязвимость на фронте
Figaro: украинские военные пожаловались на западную технику и нехватку снарядов