Рейтинг@Mail.ru
В Кремле дали характеристику отношению США к России - РИА Новости, 03.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 03.02.2024 (обновлено: 12:57 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/usa-1925191813.html
В Кремле дали характеристику отношению США к России
В Кремле дали характеристику отношению США к России - РИА Новости, 03.02.2024
В Кремле дали характеристику отношению США к России
США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, Москва это знает, и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:36
2024-02-03T12:57
сша
россия
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, Москва это знает, и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Американцы сейчас чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев. Европейцы уже взяли на себя обязательство по 50 миллиардам евро. Посмотрим, как будут дальше американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать. А специальная военная операция продолжается", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_63a09f30e356d1a85da0219a0b2da9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле дали характеристику отношению США к России

Песков: США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, Москва это знает, и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
"Американцы сейчас чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев. Европейцы уже взяли на себя обязательство по 50 миллиардам евро. Посмотрим, как будут дальше американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать. А специальная военная операция продолжается", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.
Парашютная команда ВМС США
ВПК США сделал ставку на скорую глобальную войну с Россией и Китаем
2 февраля, 08:00
 
СШАРоссияВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала