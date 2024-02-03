https://ria.ru/20240203/usa-1925191813.html

В Кремле дали характеристику отношению США к России

В Кремле дали характеристику отношению США к России - РИА Новости, 03.02.2024

В Кремле дали характеристику отношению США к России

США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, Москва это знает, и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:36

2024-02-03T12:36

2024-02-03T12:57

сша

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США сохраняют враждебное отношение к России во всех проявлениях, Москва это знает, и мы начеку, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину."Американцы сейчас чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев. Европейцы уже взяли на себя обязательство по 50 миллиардам евро. Посмотрим, как будут дальше американцы выкручиваться, так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое такое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях. Мы это знаем. Мы начеку. Наш президент знает, что делать. А специальная военная операция продолжается", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20240202/ssha-1924920852.html

сша

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире, дмитрий песков